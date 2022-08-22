陳紫渝一早公主頭拜票 網見「甜美自拍照」狂喊：顏值已當選

年底九合一大選逐漸逼近，不少有意投入選戰的參選人都積極備戰，其中新北市永和區永福里長參選人陳紫渝也因為甜美外型而爆紅。陳紫渝今（22）日早上在臉書分享自己的拜票照，目前僅發出短短一上午，就已經吸引上萬人按讚，更有粉絲在留言處激動喊話「支持陳紫渝，此生永不渝！」

陳紫渝今日早上在臉書發文，並貼出兩張拜票照及一張自拍照。從照片中可以看見，陳紫渝綁著公主頭，身穿紫色競選背心、黑色上衣、緊身牛仔長褲，以及一雙白鞋。從貼文內容可以發現陳紫渝相當有活力，「星期一早安！早上的拜票行程，大家早安，上班加油！」此外，甜美自拍照也掀起討論，可以看見她手上拿著一杯飲料，而臉上妝容相當有精神，頭髮捲度散發著獨特氣質，有網友直呼「顏值已經當選！」 陳紫渝分享一張甜美自拍照。圖擷自 陳紫渝臉書

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「謝謝里長！整個Monday blue都沒了，變成Monday purple」、「里長早安，天氣炎熱記得多喝水」、「里長一看就是會做事的人，從起床工作的時間就知道了」、「支持陳紫渝，此生永不渝」、「一早看到美女里長心情都好起來了」、「我已經遷戶籍了」、「雖然我沒住永福里，但我只想住進妳心裡」、「我手機可以換新桌布了」。