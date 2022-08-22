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桃園建設是政績 鄭運鵬：張善政不熟悉桃園需要

中央社／ 桃園22日電
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右2）22日出席「運轉桃青大進化 民主前進挺18」記者會，並宣布由民進黨立委黃世杰（右1）擔任總幹事，民進黨副秘書長林飛帆（前左2）擔任政策平台召集人。 中央社
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右2）22日出席「運轉桃青大進化 民主前進挺18」記者會，並宣布由民進黨立委黃世杰（右1）擔任總幹事，民進黨副秘書長林飛帆（前左2）擔任政策平台召集人。 中央社

鄭運鵬今天表示，桃園市很多建設及規畫，不分中央和地方全都是民進黨的政策和政績，也是當年國民黨在桃園的弊案，甚至是無法解決的問題，他很遺憾張善政不熟悉桃園的需要。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午前往民進黨桃園市黨部，出席「運轉桃青大進化 民主前進挺18」記者會，並宣布由立法委員黃世杰擔任總幹事，民進黨副秘書長林飛帆擔任政策平台召集人。

鄭運鵬會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，前立委鄭寶清很多發言被解讀醞釀退黨參選，是否尋求溝通。鄭運鵬指出，相信黨內前輩在每個關鍵時刻都有做決定的智慧，桃園也有很多朋友關心這件事，團隊尊重前輩們的判斷和決定。

記者又問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政說，鄭運鵬想著蓋遊樂園不如關心捷運和鐵路地下化。鄭運鵬表示，很高興張善政來桃園後終於關心捷運和鐵路地下化，張善政擔任行政院政務職甚至行政院長時，桃園的機場捷運連續跳票多年無法通車，在國際也是少見。

鄭運鵬說，張善政有土木背景，但未協助桃園捷運通車，是當年桃園升格時市民朋友心中很大的遺憾。直到鄭文燦擔任桃園市長、他當選立委，與總統蔡英文的團隊合作，甚至由交通部帶隊前往歐洲去解決合約和技術相關問題，「我不曉得張善政當年的努力在哪裡？可以讓桃園市民朋友了解一下。」

鄭運鵬說，鄭文燦多次向大家報告，鐵路高架化是前縣長吳志揚當年的政策，也是國民黨在中央承諾的方案。鄭文燦和之前縣長最大的不同就是要鐵路地下化，張善政當時在行政院的各種職務上是贊同鐵路高架化，是地方政府的桃園市長鄭文燦堅持，他不知道當時的張善政協助了什麼。

鄭運鵬指出，國民黨主席朱立倫推派張善政參選桃園市長，所交代桃園捷運、鐵路地下化、航空城、亞洲矽谷等建設規畫，不分中央和地方全是民進黨的政策和政績，也是當年國民黨在桃園的弊案，甚至是無法解決的問題，為什麼桃園市民都認為是鄭文燦和蔡總統的成績，跟張善政及國民黨一點關係都沒有。

鄭運鵬表示，佛系選法不是不存在，行程上看不到叫佛系，天天口出惡言、詆毀對手，把別人的成績割稻尾，相信桃園市民很清楚，這不是佛系，很遺憾張善政是不熟悉桃園的需要，也不熟悉過去跟桃園的關係。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬 張善政

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