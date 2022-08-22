他預測黃珊珊掌握這群人能翻盤 勝選「有契機只差點燃」

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聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉指出，認為民眾黨支持的黃珊珊有當選的機會，且只要主打「年輕人的相對剝奪感」搶年輕票，就有機會贏得選戰。記者余承翰／攝影
吳子嘉指出，認為民眾黨支持的黃珊珊有當選的機會，且只要主打「年輕人的相對剝奪感」搶年輕票，就有機會贏得選戰。記者余承翰／攝影

台北市長選情激烈，藍綠白三陣營各自為市長大位不斷交鋒，媒體人吳子嘉指出，認為民眾黨支持的黃珊珊有當選的機會，且只要主打「年輕人的相對剝奪感」搶年輕票，就有機會贏得選戰。

吳子嘉21日在節目《董事長開講》節目中，針對台北市三腳督選戰話題表示，黃珊珊目前面臨的問題和現任台北市長柯文哲「一模一樣」，也就是「沒錢」，因為若有錢早就宣布參選。

吳子嘉解釋，若在28日宣布參選後，28日以前的所有油錢、便當錢等雜支由公家支付，但若宣布參選後，則是自己支付，因此遲遲不敢有選舉相關動作，這一切都是因「沒錢」才有的狀況。

吳子嘉認為黃珊珊有當選機會，雖然目前民調呈現弱勢，但依靠「民眾黨年輕票」的基礎，搭配打出「相對剝奪感」的牌，如：林智堅、柬埔寨等事件，並主打黃珊珊可以替年輕人們創造公平社會，吳子嘉認為這招是一個契機，並說：「汽油桶已經在那裡了，只缺一根番仔火點燃」。

吳子嘉補充，黃珊珊辦個10場見面會，一場2000人，這樣台北市就「翻盤了」，且認為這次「藍綠都拿不到年輕票」，因此只要年輕人站出來，黃珊珊就贏了。

2022大選 黃珊珊 選情評論

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