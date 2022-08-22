李永得罵盧秀燕無良政客 鄭照新：淪政治操作混淆是非

文化部長李永得今早受訪說，台中市長盧秀燕日前談國家漫畫博物館設址有變一事「沒良心」是「無良的政客」。台中市府新聞局長鄭照新說，國漫館不應淪政治操作，文化部混淆是非，中市府感到遺憾，李永得易怒情緒發言，勸他多保重身體。

文化部對外說，新擇定兩場址，進行國漫館發展，才發現各自有營運契約、產權等問題。新聞局長鄭照新駁斥「絕非事實」，中市府提出資料證明，在未擇定國漫館場址前，2020年8月文化部的會勘紀錄清楚顯示：「有關兩址的使用權取得、土地變更交換、建物撥用及市場遷移等待解決事項，何時交付文化部，尊重中市府期程」

同年10月份，文化部擇定兩址後，發布新聞稿指出：兩處基地均在「使用中」，文化部期待中市府兼顧廠商、攤商權益前提下妥善處理。換句話說，文化部不管在「選址前」、「選址後」，都知道場址的產權移轉等問題，鄭照新說，對文化部混淆是非，中市府感到遺憾。李永得情緒發言易怒，勸他保重身體，多補充維他命E。

市議員李中今質詢提出文化部會議紀錄，證明文化部選擇帝國糖廠與新民街倉庫作為國漫館新址前，就已知道相關的契約與產權狀況，他說，文化部不應為了立法院副院長蔡其昌要參選市長，就配合操作議題，讓漫畫迷殷殷期盼的國漫館建置時程再度延後。

2017年文化部跟台中市政府簽在電影中心內合建漫畫博物館的備忘錄，當時的代表分別是文化部前部長鄭麗君和台中市前市長林佳龍，到了2020年的5月13日，鄭麗君在離職前一周前宣布中止合作。文化部表示，當時前市長林佳龍主政時，電影中心設計幾乎不符畫館的規畫，才以「動線不符漫畫館需求」，合建計畫喊停。

李中表示，當初文化部棄中台灣電影中心不用，衍生建築經費與空間再利用的問題；台中市政府為了不讓漫畫迷傷心，依文化部所提交通便利及結合歷史氛圍之條件，提供七個歷史場址方案備選，且每個方案都有利弊分析。文化部在選址前，還特地派員來台中進行現場會勘。