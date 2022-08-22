沈慧虹自誇會做菜耐熱 林耕仁批棒球場挺抄襲難望項背

民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日在政論節目被問及其選戰優勢，她強調，才有「實戰」經驗，別人會講菜，她會做菜，過去新竹政績證明她能進廚房耐得住熱；對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今說，棒球場爭議，加上沈始終力挺遭台大判定論文抄襲的前市長林智堅，這些都讓人難望其項背。

沈慧虹在節目中說，她出身農家，32年公務經驗一步步當上新竹市副市長，憑專業與努力被舉薦參選，對手只有問政經驗，她才有「實戰」經驗，別人會講菜，她會做菜，過去新竹政績證明她能進廚房耐得住熱。這次選戰勤跑基層，每天行程滿檔，已瘦三公斤，會靠自己力量爭取市民支持。

林耕仁今說，沈慧虹到底做了什麼，其實很清楚，包含她與林智堅成為地方自治史上首度雙辭跑去選舉的正副首長，讓新竹棒球場未驗收就開打，導致球員受傷、賽季報銷。沈也始終力挺被台大判定論文抄襲的林智堅，甚至自己也抄襲議員提案當自己的政見，甚至忘記公務員官箴，在公費活動上公然違反規定拉票，以上種種，確實展現她的執行力，讓人難望其項背。

另外，關於民進黨立委說中介法是在野黨提的，林耕仁說，這就是民進黨徹底甩鍋、卸責不手軟的展現。事實勝於雄辯，民進黨再多的辯解，只是不斷考驗民眾的智慧。提出數位中介法的ＮＣＣ早已成為民進黨的東廠、政黨的打手，喪失社會公信力，栽贓他人、企圖抹黑，只會讓人覺得執政黨沒有擔當、更沒有治理國家的能力。