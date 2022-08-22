快訊

送別摯愛老婆 余苑綺老公Gary沉痛發聲曝「最後合照」

10:53東北海域芮氏規模5.7地震 最大震度花蓮鹽寮2級

熊好券2.0最快九月發 千元市集券、5百饗購券共67.3萬份

沈慧虹自誇會做菜耐熱 林耕仁批棒球場挺抄襲難望項背

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁（右二）。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁（右二）。圖／林耕仁提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日在政論節目被問及其選戰優勢，她強調，才有「實戰」經驗，別人會講菜，她會做菜，過去新竹政績證明她能進廚房耐得住熱；對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今說，棒球場爭議，加上沈始終力挺遭台大判定論文抄襲的前市長林智堅，這些都讓人難望其項背。

沈慧虹在節目中說，她出身農家，32年公務經驗一步步當上新竹市副市長，憑專業與努力被舉薦參選，對手只有問政經驗，她才有「實戰」經驗，別人會講菜，她會做菜，過去新竹政績證明她能進廚房耐得住熱。這次選戰勤跑基層，每天行程滿檔，已瘦三公斤，會靠自己力量爭取市民支持。

林耕仁今說，沈慧虹到底做了什麼，其實很清楚，包含她與林智堅成為地方自治史上首度雙辭跑去選舉的正副首長，讓新竹棒球場未驗收就開打，導致球員受傷、賽季報銷。沈也始終力挺被台大判定論文抄襲的林智堅，甚至自己也抄襲議員提案當自己的政見，甚至忘記公務員官箴，在公費活動上公然違反規定拉票，以上種種，確實展現她的執行力，讓人難望其項背。

另外，關於民進黨立委說中介法是在野黨提的，林耕仁說，這就是民進黨徹底甩鍋、卸責不手軟的展現。事實勝於雄辯，民進黨再多的辯解，只是不斷考驗民眾的智慧。提出數位中介法的ＮＣＣ早已成為民進黨的東廠、政黨的打手，喪失社會公信力，栽贓他人、企圖抹黑，只會讓人覺得執政黨沒有擔當、更沒有治理國家的能力。

2022大選 林耕仁 沈慧虹 新竹市選舉

延伸閱讀

竹市長選戰沈慧虹誇口執政經驗 高虹安：令人不敢恭維

竹市長選戰 藍營批綠才抄議員提案當政見讓人無法信任

高虹安設但書續發安老津貼 沈慧虹：讓有經驗的來

林智堅論文案是綠營內部爆的？沈慧虹：子虛烏有

相關新聞

沈慧虹自誇會做菜耐熱 林耕仁批棒球場挺抄襲難望項背

民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日在政論節目被問及其選戰優勢，她強調，才有「實戰」經驗，別人會講菜，她會做菜，過去新竹政績...

林佳龍批侯友宜醜化政治、收割民主果實

新北市長侯友宜與民進黨新北市長參選人林佳龍近日頻交鋒，侯友宜昨日參加活動時提到政治不是對立跟衝突，「不是你說對、我就說錯...

挨批不會用創意解決林口交流道 侯友宜：請交通部加油

民進黨新北市長參選人林佳龍批新北市長侯友宜不會用創意解決林口交流道的問題，侯友宜表示，林口交流道也不是今天才有的問題，大...

影／透露余天關心選舉 林佳龍：請天哥不要擔心

民進黨立委余天的女兒余苑綺21日癌逝，享年39歲。民進黨新北市長參選人林佳龍22日上午受訪表示，余天大哥一直很關心他的選...

苗縣長3選將同台 提政見端牛肉

苗栗縣長參選人謝福弘、鍾東錦及徐定禎昨在公館藝術文化節同台，幾乎零互動，縣長徐耀昌都予尊重，不過，鍾東錦當場表示，要以徐...

朱立倫、張善政合體搶青年票 鄭文燦、鄭運鵬衝刺拚陸戰

國民黨主席朱立倫連續兩天和黨籍桃園市長參選人張善政合體，搶攻青年選票，地方選將解讀，藍綠差距因近日議題有拉開趨勢；民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。