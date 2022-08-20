徐榛蔚當選率大贏Kolas13% 花蓮選情「選戰溫度計」分析一次看

image source：選戰溫度計

文/陳宣懿

九合一大選將在11月26日進行投票，全台縣市首長參選人大多就位，如果今天是投票日，結果會是如何？根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，19日最新公布的花蓮縣長參選人當選預測，國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚將以56.8%的當選率，贏過當選率43.2%的民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka。

徐榛蔚與Kolas好感分數接近 討論強度、擴散廣度各有輸贏

徐榛蔚與Kolas的「好感分數」接近，兩人僅差距0.21%。Kolas的「討論強度」則是贏過徐榛蔚，平均每篇文有98則留言，比徐榛蔚多64則留言。另外在「擴散廣度」的部分，近14天內，徐榛蔚在各新聞頻道出現的次數則是比Kolas多，高出27個頻道，來到61個頻道。雖然Kolas好感分數與徐榛蔚差距很小，在討論強度、擴散廣度也各有輸贏。

Kolas以中央官員之姿參選，一度傳出為副總統賴清德投入2024總統大選準備，先在後山操兵演練，要讓徐榛蔚在連任時有壓力。尤其就Kolas來看，比起2018民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫知名度高，加上自己本身外型亮眼的優點，以及總統府和行政院發言人資歷，都在這回「討論強度」略有斬獲。Kolas這回再加上自己本身就是花蓮玉里阿美族人，雖然黨內高層分析有機會翻轉花蓮，但面對藍營鐵板一塊的基本盤，想成功挑戰蟬聯五星縣長、民眾支持度高的徐榛蔚，必須多加把勁

Kolas自稱女版湯姆克魯斯 挑戰民進黨艱困選區花蓮

2018年花蓮縣長選舉開票結果，徐榛蔚拿下12多萬票，佔所有投票數71.5%。進一步分析各投票區的得票數，徐榛蔚在「花蓮全拿」，每個投票區都贏過時任民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫。徐榛蔚在花蓮市贏最多，大贏劉曉玫17,334票；而在吉安鄉也贏了16,665票。相較之下票數比較少的豐濱鄉，徐榛蔚還是比劉曉玫多了1,842票。

花蓮可說是民進黨最艱困的選區。年底九合一地方大選，民進黨首次提名原住民縣長參選人Kolas Yotaka，選花蓮縣長。不過，面對國民黨長期執政，且擁有地方豐沛行政資源的徐榛蔚，Kolas自稱是「無懼之人」，「女版湯姆克魯斯」，希望能將外界認為「不可能的任務」化為可能。

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