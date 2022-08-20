快訊

又1族人自柬獲釋 伍麗華曝「贖金大打折」因這理由仍陷困境

徐榛蔚當選率大贏Kolas13% 花蓮選情「選戰溫度計」分析一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：選戰溫度計

文/陳宣懿 

九合一大選將在11月26日進行投票，全台縣市首長參選人大多就位，如果今天是投票日，結果會是如何？根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，19日最新公布的花蓮縣長參選人當選預測，國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚將以56.8%的當選率，贏過當選率43.2%的民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka

徐榛蔚與Kolas好感分數接近 討論強度、擴散廣度各有輸贏

徐榛蔚與Kolas的「好感分數」接近，兩人僅差距0.21%。Kolas的「討論強度」則是贏過徐榛蔚，平均每篇文有98則留言，比徐榛蔚多64則留言。另外在「擴散廣度」的部分，近14天內，徐榛蔚在各新聞頻道出現的次數則是比Kolas多，高出27個頻道，來到61個頻道。雖然Kolas好感分數與徐榛蔚差距很小，在討論強度、擴散廣度也各有輸贏。

Kolas以中央官員之姿參選，一度傳出為副總統賴清德投入2024總統大選準備，先在後山操兵演練，要讓徐榛蔚在連任時有壓力。尤其就Kolas來看，比起2018民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫知名度高，加上自己本身外型亮眼的優點，以及總統府和行政院發言人資歷，都在這回「討論強度」略有斬獲。Kolas這回再加上自己本身就是花蓮玉里阿美族人，雖然黨內高層分析有機會翻轉花蓮，但面對藍營鐵板一塊的基本盤，想成功挑戰蟬聯五星縣長、民眾支持度高的徐榛蔚，必須多加把勁

Kolas自稱女版湯姆克魯斯 挑戰民進黨艱困選區花蓮

2018年花蓮縣長選舉開票結果，徐榛蔚拿下12多萬票，佔所有投票數71.5%。進一步分析各投票區的得票數，徐榛蔚在「花蓮全拿」，每個投票區都贏過時任民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫。徐榛蔚在花蓮市贏最多，大贏劉曉玫17,334票；而在吉安鄉也贏了16,665票。相較之下票數比較少的豐濱鄉，徐榛蔚還是比劉曉玫多了1,842票。

花蓮可說是民進黨最艱困的選區。年底九合一地方大選，民進黨首次提名原住民縣長參選人Kolas Yotaka，選花蓮縣長。不過，面對國民黨長期執政，且擁有地方豐沛行政資源的徐榛蔚，Kolas自稱是「無懼之人」，「女版湯姆克魯斯」，希望能將外界認為「不可能的任務」化為可能。

延伸閱讀

九合一大選若今日投票　最新當選預測「選戰溫度計」告訴你！

有片》國軍近距離監控共艦影片曝！蔡英文發加菜金：感謝守住海疆安全

選戰倒數100天藍白合？民眾黨小雞入列戰鬥藍 趙少康：彼此支援

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

2022大選 花蓮縣選舉 徐榛蔚 Kolas Yotaka

延伸閱讀

Kolas批徐榛蔚豐年祭遲到還要求她離場 縣府駁不實指控

男脊髓損傷靠輪椅代步 幹細胞術後逆轉能站立走路

東部首家食物銀行共享園區啟用 將擴展到宜蘭和台東

花蓮義民祭15日起跑 義民爺繞縱谷客家庄祈福

相關新聞

陳建仁高薪頻輔選 中研院：合乎規定

前副總統陳建仁接下民進黨台北市長參選人陳時中競選總部榮譽主委後，不僅在北市頻繁輔選，近期公開行程遍布新北、基隆、桃園，引...

鄭文燦前進中央有譜？鄭運鵬透露時間點

年底大選進入倒數階段，桃園市長鄭文燦卸任的去向也成關注焦點。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今在地方跑行程，透露鄭文燦2任以後...

徐榛蔚當選率大贏Kolas13% 花蓮選情「選戰溫度計」分析一次看

九合一大選將在11月26日進行投票，全台縣市首長參選人大多就位，如果今天是投票日，結果會是如何？根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，19日最新公布的花蓮縣長參選人當選預測，國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚將以56.8%的當選率，贏過當選率43.2%的民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka。

苗選戰藍互別苗頭 鍾東錦總部被爆違建

苗栗縣長選情持續升溫，國民黨提名參選人謝福弘前天拜會前總統馬英九，盼凸顯獲黨內力挺的正藍軍色彩，堅持參選到底的鍾東錦也大...

選基市長？ 邱臣遠：做好準備

民眾黨「全台大眾走」昨天到基隆開走，立委蔡壁如指出，她看到基隆有許多需要改善的地方。民眾黨立院總召邱臣遠被問到是否參選基...

竹市長選戰 「雙虹」著墨數位教學

新竹市長年底選戰「雙虹」教育政策交鋒。民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安昨天都發布最新教育政見，尤其竹市為科技城，兩人都著墨數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。