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會鄭運鵬談選舉撇步 陳其邁：一步一腳印全力往前衝

中央社／ 高雄19日電

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前會見高雄市長陳其邁，對市政問題交換意見；陳其邁說，鄭運鵬有詢問選舉「撇步」，自己回答「沒有」，就是一步一腳印、全力往前衝、不要鬆懈。

鄭運鵬在臉書發文表示，前幾天陪太太回高雄探望岳父岳母，利用中午時間與陳其邁相約在插畫家、香港人合開的「爵爵&貓叔商行」咖啡廳，一邊用餐一邊聊市政。

陳其邁今天上午到橋頭區視察鹽埔橋旁新設抽水站工程，接受媒體聯訪表示，桃園市長鄭文燦施政備受市民肯定，想必鄭運鵬壓力很大，而且選舉過程非常辛苦，身為高雄女婿，鄭運鵬回到高雄的時候，有些市政問題來跟自己交換意見。

陳其邁說，施政最重要的是市民的大小事都要放在心上，一項一項解決問題，民眾對施政才會有感；而且桃園、高雄都有空港，在產業結構、城市治理都有非常多共通的地方可以交流、合作，未來城市合作也非常重要。

陳其邁指出，鄭運鵬問自己選舉有什麼「撇步」，自己回答「沒有」，選舉就是一步一腳印，不要鬆懈，也期許鄭運鵬趕快努力選舉、謙虛傾聽民意，贏得大選。

民進黨部安排幫里長、助理上課，媒體詢問陳其邁是否有可能擔任講師。陳其邁說，自己目前還沒有收到邀請，但也表示里長工作非常辛苦，要打理日照中心、老人共餐，甚至家裡吵架都有可能找里長。

陳其邁說，有些里長為了照顧社區獨居老人，甚至可能365天都不能出門，「每個里長都是超人、里長是全世界最難做的工作」，市府對里長全力支持，希望里長在第一線服務，市府可以做最強後盾。

2022大選

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