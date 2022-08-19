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街頭競選看板有亮點！議員參選人標語「超神諧音」 網直呼：好想投他
年底選戰腳步逼近，許多地方議員參選人都用不同的諧音、標語及形象努力博得民眾目光，其中一位彰化地方議員參選人的標語與他的名字唸法竟「剛好一樣」，讓網友直呼「你贏了」。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出了一張在彰化街頭拍攝到的照片，這張照片是參選該地第二選區彰化、花壇、芬園的民進黨籍參選人「辜皇譯」的競選看板，仔細一看，會發現除了本名外，上方還有「顧防疫」三個大字，台語唸法意外與本名呼應。
有網友就專業表示，這個看板要用台語唸，因辜皇譯的台語唸法為「Ko͘ hông-e̍k」而顧防疫的唸法則為「kò͘ hông-e̍k」，讓網友直呼「真的是細節藏在魔鬼裡」，也有人表示「可惡，好想投他一票」。
也有網友分享高雄市第八選區新興、前金、苓雅也有一位名為「黃文益」的參選人，在許多看板與標語也都會在下方加註「防蚊液」，彷彿就是自己名字的「台灣國語諧音」，這樣逗趣的作法使得許多網友忍不住按「笑」回應。
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