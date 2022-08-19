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九合一大選若今日投票 最新當選預測「選戰溫度計」告訴你！

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:網路溫度計

文/蔡岳霖

中選會在18日正式公布九合一大選，預估選舉人數近1930萬人，首投族預估76萬人，就在全台縣市首長參選人大致底定後，如果今天是投票日，結果會是如何？根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，18日最新公布的全台縣市首長參選人當選預測，全台22縣市，國民黨拿下17縣市，民進黨拿下5席。

年底百里侯當選預測 藍狂掃17縣市 綠僅5席 六都北、桃緊咬

在六都之戰，國民黨拿下台北市、新北市、桃園市和台中市，民進黨贏得台南市和高雄市，包括台北市和桃園市皆可能變天。不過在台北市，國民黨籍市長參選人蔣萬安僅領先民進黨參選人陳時中2.9%；在桃園市，國民黨籍參選人張善政領先民進黨籍參選人鄭運鵬3.5%，雙方呈現激烈交戰。

五縣市激戰 新竹、雲林、基隆、澎湖藍綠激戰 苗栗「他」險勝 

六都之外藍綠也呈現膠著，新竹市國民黨籍市長參選人林耕仁以0.5%微幅領先民眾黨籍市長參選人高虹安；雲林縣長張麗善僅領先民進黨對手劉建國1.4%；在基隆也是藍綠肉搏戰，民進黨籍市長參選人蔡適應以1.3%領先國民黨籍市長參選人謝國樑；澎湖縣現任縣長賴峰偉雖然領先，但和民進黨籍市長參選人陳光復只有0.2%的微幅差距；苗栗縣長由國民黨籍市長參選人鍾東錦勝出，不過鍾東錦此次並未被提名，而是宣布自行參選，目前也尚未脫離國民黨籍，後續發展待持續觀察。

「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」當選率每日更新 新增三指標

擁有強大數據資料分析能力的《網路溫度計》在今(18)日「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站正式上線，提供民眾更完整、詳細的選情資訊與參選人當選預測。《網路溫度計》2014年首次以獨家專利「參選人當選預測模型」推出「選戰溫度計」，更在2018年縣市長選舉中，百分百精準預測六都市長當選結果。大數據營運長蔣志薇表示，今年特別以「為台灣讚聲」為主軸，除每日更新選民最關心的「最新預測當選率」外，更新增「好感分數」、「討論強度」、「擴散廣度」等三項社群熱度，希望民眾多關心公眾事務，了解參選人推出的政見，在年底投下神聖的一票。

「好感分數」、「討論強度」、「擴散廣度」 社群溫度左右選情

 今年九合一大選，「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站中將獨家專利「參選人當選預測模型」再度升級，社群溫度新增三指標，分別是網友對參選人好感程度的「好感分數」，若是正評越多且負評越少，則好感分數越高；近14天內，參選人在社群、討論區中的相關文章，計算平均每篇文章有多少留言數的「討論強度」，數值越高表示互動強度越高；以及近14天內，參選人相關新聞出現頻道數量的「擴散廣度」，這數值越高表示新聞擴散越廣。

《網路溫度計》多年來持續透過網路爬文技術取得巨量資料，並利用語意情緒分析，產出網路大數據，在2014年九合一選舉首度推出「選戰溫度計」；2018年縣市長選舉中，精準預測六都市長當選結果；2020年總統大選，難以預估的韓國瑜得票率，選戰溫度計的預測與結果也僅有1.3%誤差，預測成功。蔣志薇表示，隨著技術演進，預測模型中所運用的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統在這三項應用發展更為成熟，並且能更回應與豐富「社群溫度」指標概念。

今年，也與《遠見》、《鏡新聞》、《聯合報》數位版、Yahoo!奇摩等多家媒體及入口網站進行內容合作，提供最新數據。鏡新聞總經理蔡滄波表示，2022九合一選未演先轟動，希望不論是誰當選，都期待日子能更好，一起為我們生活的台灣讚聲。

日搜集破200萬筆網路數據 平均32歲團隊為選戰「加溫」

蔣志薇表示，隨著2022九合一大選逐漸逼近，民眾開始關心縣市首長參選人的動態，更想知道自己支持的參選人是否有機會出線，因此在資料的完整度與視覺上也要更加直覺與便利。「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站不僅來自透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統網路爬蟲，每日累積 200 萬筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋 Facebook、Instagram、PTT、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等社群或新聞網站，也包含政黨版圖、媒體民調及群眾預測資料庫。而如此龐大、複雜、專業的的演算方式是由一群專業平均年齡在32歲的年輕團隊所打造出來。

一頁式版面設計 全台61位參選人各項數值 讓您一目了然 

與前幾次不同的版面設計，今年各參選人的各項數值比較採一頁式設計，視覺上也更加流暢，閱讀更加方便。除了有最即時的最新預測當選率以及社群、粉絲、民意三大溫度之外，也幫網友鎖定這61位參選人網路聲量，「即時選情」都能讓民眾零時差地輕鬆跟緊熱門新聞，以及集結網路溫度計綜合民調與媒體民調的「民調中心」，就是要讓網友在九合一選舉過程中，掌握最充足的資訊，選出最適合的參選人。

 

「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」是由平均年齡32歲的團隊打造，右一為大數據公司營運長蔣志薇

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