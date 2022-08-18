鄭運鵬來交流 陳其邁勉勵把市民大小事放心上

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前和高雄市長陳其邁在高雄文創咖啡館享用美食，2人用畫筆繪出心中對城市的建設藍圖，陳其邁也勉勵鄭運鵬，要把市民大小事放心上，耐心看待每件事。

立委鄭運鵬被民進黨徵召參選桃園市長，日前趁帶妻子回高雄娘家空檔，和陳其邁相約在高雄文創咖啡館「爵爵&貓叔商行」享用港式美食，也表達對高雄文創、高雄IP、青年創業的支持。

此外，兩人也用繪畫方式來交換對市政建設的想法，陳其邁用一支藍筆畫出高雄港灣美麗的天際線與海、遊艇與景觀，象徵高雄的有趣與繁華，帶來更多就業與城市發展機會。

陳其邁說，今年台灣文博會在高雄辦得非常成功，高雄有很多有才華和創意的年輕人，期許更多高雄IP能夠在高雄發光發熱、被世界看見。身為插畫家的爵爵也說，自己在文博會首度設攤，商品十分熱銷。

鄭運鵬則是先用鉛筆打好草稿後，畫出對桃園市政的構想。他認為桃竹苗生活圈要有一座大人、小孩能夠同樂的兒童樂園，且坐捷運就能到，十分便利。

陳其邁也稱讚鄭運鵬關心小朋友，一定會是好市長，並勉勵鄭運鵬要把市民大小事放在心上，用耐心來看待每一件事情。兩人也互相打氣，期許高雄和桃園都能夠愈來愈好。

陳其邁也提到，高雄有38個行政區和多元化的原住民族群，有許多有創意有想法的年輕人回到家鄉，用自己方式發揚社區特有文化，實現社區再生，這和桃園的文化族群大融合可以一起討論、交流。

「爵爵&貓叔商行」是由高雄在地插畫家爵爵及香港人貓叔一起經營，帶來的港味美食及店內各知名插畫家活潑創作，掀起年輕人打卡熱潮。