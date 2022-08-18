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九合一選舉倒數百日 蘇嘉全跨海澎湖輔選陳光復

中央社／ 澎湖縣18日電
民進黨今年九合一選舉徵召澎湖縣前縣長陳光復為澎湖縣長候選人。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
民進黨今年九合一選舉徵召澎湖縣前縣長陳光復為澎湖縣長候選人。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

九合一選舉倒數百日，前立法院長蘇嘉全，今天抵澎湖為縣長參選人陳光復等人加油，籲請選民全力支持，中央與地方合力，澎湖會大發展。

九合一選舉倒數百日，民進黨中央完成各區域選舉總督導，其中蘇嘉全負責屏東與澎湖，今天馬上到澎湖展開輔選行程，未來在選舉期間，只要有需要，一通電話就會抵澎輔選。

蘇嘉全表示，民進黨徵召前縣長陳光復再披戰袍，特別引用總統蔡英文盛讚陳光復是財政的魔術師，從他返澎蹲點21年，所推對於地方事務發展與建設，瞭若指掌，是最適當的人選，加上有立委楊曜在中央的爭取，從中央到地方，相信未來澎湖會有大發展。

陳光復表示，父母在21年前對他說「澎湖人就是要回澎湖服務奉獻」，迄今21年未曾離開過，期間免費開辦英語補習有6000人受惠，免費巡迴全島義剪有超過2萬7000人次，這是無人能及，並提出澎湖內海育成中心、觀光倍增、社會福利、國際醫療與西嶼至馬公的環狀道路等政見，都會陸續推出。

今天到陳光復競選總部的還有楊曜、馬公市長參選人黃健忠、縣黨部主委顏家康、市代參選人吳武宗等多名參選人，也都到場，營造團結勝選氣勢。

2022大選 澎湖縣選舉 陳光復 蘇嘉全

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