民進黨竹縣參選人誓師 鄭朝方、周江杰攜手拚勝選

民進黨新竹縣黨部今天宣布年底選戰的黨部提名人選，包括客家事務部主任周江杰參選新竹縣長、新竹縣黨部主委鄭朝方參選竹北市長等，一同呼籲黨內團結，力拚年底勝選。

民進黨新竹縣黨部今天舉辦「2022新竹縣地方公職候選人推薦記者會暨黨職幹部授證」，包括黨內立法院黨團總召柯建銘、中央黨部副祕書長林飛帆、立委邱泰源等人出席，共同宣布新竹縣各級公職參選人提名名單。

鄭朝方致詞表示，此次選舉黨內參選人數增加，顯現新竹縣黨部團隊在地方深耕有進展，從黨務推動到地方組織工作，除了深化地方認同之外，也吸引更多有願意投入公共事務的參選人一起顧家鄉、拚未來。

鄭朝方說，這次各參選人不論是爭取連任或是新人，都是清廉、清白、認真服務，關注各階層的權益，並且重視居住正義，是符合民眾期待的一時之選，有信心在新竹縣拚出勝選紅盤。

周江杰致詞表示，竹縣的施政藍圖長期以來都在他腦袋中，台灣正面臨國際產業鏈重整，他將全力以赴，讓新竹縣能有更好的生活與環境，以及更好的交通、教育，讓更多的青年世代能回鄉幸福生活，高呼「新竹縣，可以更好。」

柯建銘致詞表示，新竹縣長期是國民黨的票倉，揮別過去，翻轉新竹，改變的時刻到了，這次新竹縣和竹北市分別提名周江杰和鄭朝方，最年輕的2名新政治代理人，沒有時代差別，一棒接一棒，帶領地方讓中央地方連線，創造多贏。

民進黨新竹縣黨部提供新聞資料，今年新竹縣各級公職參選人提名名單，包括新竹縣長參選人周江杰、竹北市長參選人鄭朝方，以及竹北市選區現任議員張珈源、竹北市民代表蔡蕥鍹轉換跑道參選竹北市選區議員、湖口鄉選區現任議員何建樺、新豐鄉選區現任議員吳傳地。

另外，還有議員參選人包括竹北市歐陽霆、竹東鎮楊昌德、北埔與峨眉鄉范文鴻、關西鎮吳發勝、平地原住民法隆伊佑。鄉鎮市民代表則有竹北市范格菱、曾玉菱、邵啟月、新豐鄉葉高潔、關西鎮鍾國強、五峰鄉喇藺猶命、尖石鄉馬沙巴浪。