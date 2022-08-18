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高醫槍擊案藍綠過招！陳其邁開治安會報 柯志恩批槍枝氾濫

聯合報／ 記者王慧瑛林保光石秀華／高雄即時報導
國民黨高雄市長柯志恩今天上午到前鎮區三天宮參香，接受聯訪時，被問到高雄治安等話題。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市長柯志恩今天上午到前鎮區三天宮參香，接受聯訪時，被問到高雄治安等話題。記者王慧瑛／攝影

高醫候診區昨天發生槍擊奪命事件，治安話題再起，台灣基進參選人質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩在事發後表現幸災樂禍，吝惜鼓勵4小時即破案的警察，柯今回擊說「綠營側翼刻意扭曲，她支持基層警察，是要問市府為何槍枝氾濫？」

藍營質疑高雄再度籠罩「慶記之都」陰影，高雄市長陳其邁今天上午緊急找來警察局長林炎田等人到府內開治安會報，市府表示，會後會再轉述重要談話及決策，目前會議還在進行中。

柯志恩今天上午到前鎮區衝刺選戰行程，到一德路菜市場掃街，也到三天宮參香。基進黨高雄市議員參選人李雨蓁批柯志恩在昨天槍擊案發生後，語出嘲諷，還在六合夜市直播跳舞，對冒生命危險緝凶的警察沒一句鼓勵的話。對此，柯志恩說，綠營側翼刻意扭曲，她一向很支持基層警察，她是要問主政的陳其邁團隊為何高雄槍枝氾濫，救命的醫院竟淪為致命的槍擊現場，「要讓高雄市民過好日子，真的這麼難？陳其邁市長您失職了！」

警方在案發4小時後偵破高醫槍擊案，高雄市長陳其邁（右）昨天下午到三民一分局頒發破案茶，慰勞辦案人員辛勞，也強調維護治安的公權力絕對不容任何挑戰，打擊犯罪不會手軟。左為高雄市三民一分局長蕭正松。記者劉學聖／攝影
警方在案發4小時後偵破高醫槍擊案，高雄市長陳其邁（右）昨天下午到三民一分局頒發破案茶，慰勞辦案人員辛勞，也強調維護治安的公權力絕對不容任何挑戰，打擊犯罪不會手軟。左為高雄市三民一分局長蕭正松。記者劉學聖／攝影

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