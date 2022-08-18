高醫槍擊案藍綠過招！陳其邁開治安會報 柯志恩批槍枝氾濫

高醫候診區昨天發生槍擊奪命事件，治安話題再起，台灣基進參選人質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩在事發後表現幸災樂禍，吝惜鼓勵4小時即破案的警察，柯今回擊說「綠營側翼刻意扭曲，她支持基層警察，是要問市府為何槍枝氾濫？」

藍營質疑高雄再度籠罩「慶記之都」陰影，高雄市長陳其邁今天上午緊急找來警察局長林炎田等人到府內開治安會報，市府表示，會後會再轉述重要談話及決策，目前會議還在進行中。