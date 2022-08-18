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合體34議員參選人大造勢 盧秀燕：守護市民如家人是責任

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，守護市民如家人，是最重要的任務。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，守護市民如家人，是最重要的任務。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市黨部1今舉行「台中好台灣更好」聯合提名記者會，台中市長盧秀燕與34名黨籍議員參選人大合體，展現大團結氣勢。盧秀燕說，市民説她是「媽媽市長」她就是以媽媽的心情，愛市民如家人。

國民黨中常會17日下午提名台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜，為國民黨拼出完整的2022拼圖，國民黨台中市黨部緊接著今天舉行聯合提名記者會。

前市長胡志強出席為黨籍市長與議員參選人打氣，期待年底勝選「台中一定贏」。

黨主席朱立倫說，國民黨提22位縣市長參選人，其中有10位女性，盧秀燕是女力隊長，女力效應外溢，參選人都希望來台中取經。

盧秀燕與議長張清照、副議長顏莉敏、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪等34名國民黨提名議員參選人出場亮相。立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒參與，立委江啟臣則在國外，也隔空祝福，展現團結氣勢。

盧秀燕市長表示，她是媽媽，天下做母親的，心裡想的都一樣，就是全家幸福安康。她身為台中市長，也是一樣的盼望，「台中是我的家，市民就是我的家人」，市民期待的每件小事，就是她心中的大事，努力推動，努力實現，讓台中持續成為「幸福進行市」。

盧秀燕說，她要感謝張議長、顏副議長與黨籍議員與市府團隊，組「台中隊」，回顧過往3年多，一起同心協力度過各種危機考驗，包括全台都遭遇的新冠肺炎疫情大考驗，以及2020年台中市臨危授命接下的台灣燈會，原本沒有縣市願意承接，台中一肩扛起，在一邊防疫，一邊辦燈會的情況下，台中仍創造破千萬人次的賞燈成績。

她說，在台中13年無法貫通的「大智路」，歷任3任市長、４次流標的「綠美圖」，台中人等了20年的「水湳國際會展中心」，都在她與團隊積極溝通協調，爭取議會支持下順利開工，為台中再發展奠定基礎。「開不了工的要開工、完不了工的要完工」就是台中隊的共同使命。

盧秀燕回顧防疫工作，面對疫情來勢洶洶，台中市率先設立前進指揮所，市府防疫部隊開赴前線熱區，第一時間阻斷傳染鏈；當疫苗抵達台灣，台中市第一個開設社區快打站，就近為市民接種疫苗，至今台中市疫苗覆蓋率都是優於全國。

她說，正是遭遇這麼多危機考驗，讓她與台中隊更堅定守護家園，因為「越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」、「守護台中，我堅持」。台中市府在財政紀律，中央評比第一，人均負債減少、可舉債額度提高，有目共睹。

胡志強為盧秀燕加油打氣。記者陳秋雲／攝影
胡志強為盧秀燕加油打氣。記者陳秋雲／攝影
國民黨主席朱立倫大推盧秀燕是「女力隊長」。記者陳秋雲／攝影
國民黨主席朱立倫大推盧秀燕是「女力隊長」。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕率黨籍議員參選人「堅持前行，台中會贏」團結造勢。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕率黨籍議員參選人「堅持前行，台中會贏」團結造勢。記者陳秋雲／攝影

2022大選 台中市長 台中市選舉 盧秀燕 朱立倫

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