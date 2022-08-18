怎麼爭取鄭寶清支持？鄭運鵬：每個前輩都有他的智慧

新竹市前市長林智堅退選桃園市長後，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，一起上媒體人周玉蔻主持的「辣新聞」節目。對於前立委鄭寶清近期的發言，鄭運鵬表示，他相信每一位前輩都有自己的智慧。

林智堅表示，他會到桃園，桃竹本來就是一家，防疫他跟鄭文燦也是攜手合作。桃園最辛苦，是海嘯第一排，一有疫情一定先有社區的感染，但是因為新竹有竹科。他一直都是戰戰兢兢。

鄭運鵬：今天他跟林智堅會坐在這邊受訪，大家就知道不需要去分化他們兩個，論文是政治事件，林智堅承擔退選也是政治事件，如果有任何疑慮的話他就自己參選，林就自己受訪就好。

這個互信，不要說他跟林智堅熟不熟，有情有義要先看證據，他是看過所以證據，質疑過哪邊的檔案有問題，他願意背書是他看過這些資料，所以可以完整講出來。

他是一個民意代表，今天看到一個冤案，既使他眾人皆曰可殺，是一個被判死刑的死刑犯，他有冤屈身為一個立法委員難道不用幫他嗎？「這是我從政的初心，從政不管做什麼初心不要變。」

他跟林智堅不會哥吉拉大戰金剛。也有很多人在民意代表這邊做得好，信任他有這個能力，相信他有這個承擔責任，從控球後衛到得分前鋒的能力。要相信能力也要相信人格。

鄭運鵬指出，自己的人格是路見不平拔刀相助，如果今天在論文事件中他冷眼旁觀，今天是他選舉，同一群人會用另一種角度去看他。「講過出去的話，完全不需要收回！」

那個是在政治面跟信任面跟身為民意代表處理事情上面，大家給我的責任。在桃園的發展，相信鄭文燦市長的這個八年，跟過去國民黨完全不一樣。科技界或產業界對於市長也有信任感。

周玉蔻提問，罵你們的人讓你們最傷心的是同政黨的人？林智堅指出，作為一個政治工作者，都要能夠接受多元意見，選舉都應該是歡歡喜喜的事。

怎麼爭取鄭寶清的支持？鄭運鵬表示，民進黨三十幾年了，每一次選舉都不是那麼順利，都是風風雨雨，每一位前輩都有他的智慧，他相信都有善意的那一面，但是對選舉的看法可能不太一樣，用語的比喻就不太一樣。

鄭運鵬指出，但是他相信最後大家都希望桃園好，沒有這樣的初心、沒有這樣的意象，選民就會做判斷，他覺得他相信每一位前輩都有自己的智慧。