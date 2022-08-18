聽新聞
test
0:00 / 0:00

怎麼爭取鄭寶清支持？鄭運鵬：每個前輩都有他的智慧

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
新竹市前市長林智堅退選桃園市長後，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，一起上媒體人周玉蔻主持的「辣新聞」節目。圖／截自辣新聞
新竹市前市長林智堅退選桃園市長後，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，一起上媒體人周玉蔻主持的「辣新聞」節目。圖／截自辣新聞

新竹市前市長林智堅退選桃園市長後，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，一起上媒體人周玉蔻主持的「辣新聞」節目。對於前立委鄭寶清近期的發言，鄭運鵬表示，他相信每一位前輩都有自己的智慧。

林智堅表示，他會到桃園，桃竹本來就是一家，防疫他跟鄭文燦也是攜手合作。桃園最辛苦，是海嘯第一排，一有疫情一定先有社區的感染，但是因為新竹有竹科。他一直都是戰戰兢兢。

鄭運鵬：今天他跟林智堅會坐在這邊受訪，大家就知道不需要去分化他們兩個，論文是政治事件，林智堅承擔退選也是政治事件，如果有任何疑慮的話他就自己參選，林就自己受訪就好。

這個互信，不要說他跟林智堅熟不熟，有情有義要先看證據，他是看過所以證據，質疑過哪邊的檔案有問題，他願意背書是他看過這些資料，所以可以完整講出來。

他是一個民意代表，今天看到一個冤案，既使他眾人皆曰可殺，是一個被判死刑的死刑犯，他有冤屈身為一個立法委員難道不用幫他嗎？「這是我從政的初心，從政不管做什麼初心不要變。」

他跟林智堅不會哥吉拉大戰金剛。也有很多人在民意代表這邊做得好，信任他有這個能力，相信他有這個承擔責任，從控球後衛到得分前鋒的能力。要相信能力也要相信人格。

鄭運鵬指出，自己的人格是路見不平拔刀相助，如果今天在論文事件中他冷眼旁觀，今天是他選舉，同一群人會用另一種角度去看他。「講過出去的話，完全不需要收回！」

那個是在政治面跟信任面跟身為民意代表處理事情上面，大家給我的責任。在桃園的發展，相信鄭文燦市長的這個八年，跟過去國民黨完全不一樣。科技界或產業界對於市長也有信任感。

周玉蔻提問，罵你們的人讓你們最傷心的是同政黨的人？林智堅指出，作為一個政治工作者，都要能夠接受多元意見，選舉都應該是歡歡喜喜的事。

怎麼爭取鄭寶清的支持？鄭運鵬表示，民進黨三十幾年了，每一次選舉都不是那麼順利，都是風風雨雨，每一位前輩都有他的智慧，他相信都有善意的那一面，但是對選舉的看法可能不太一樣，用語的比喻就不太一樣。

鄭運鵬指出，但是他相信最後大家都希望桃園好，沒有這樣的初心、沒有這樣的意象，選民就會做判斷，他覺得他相信每一位前輩都有自己的智慧。

2022大選 鄭運鵬 桃園市長 鄭寶清 林智堅

延伸閱讀

「堅下鵬上」鄭運鵬：必須把這個責任扛下來

接替林智堅 鄭運鵬：不是來逆轉勝，是來擴大領先分數

影／鄭運鵬稱遇到壞鄰居 「學長」張善政沒講過我一句好話

桃園「新鐵三角」缺林智堅？鄭運鵬：仍借重新竹經驗

相關新聞

選前100天 藍綠白開戰

年底九合一選舉及憲法修正案公民複決將於十一月廿六日投票，選戰倒數一百天。中選會今天上午將發布二○二二年地方公職人員選舉公...

蔡攜陳、林 鄭孤軍 綠「北台灣一體」破功

昨天是民進黨在全代會後首度安排雙北參選人陳時中、林佳龍與蔡英文總統大合體；但幾乎同一時地，另一場桃園市長參選人鄭運鵬提名...

「堅下鵬上」鄭運鵬：必須把這個責任扛下來

新竹市前市長林智堅退選桃園市長後，與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，一起上媒體人周玉蔻主持的「辣新聞」節目。鄭運鵬接棒之後，他表示桃園在選對會決定找他，他也必須把這個責任扛下來。大家信任他有責任感，跟在地最資深的立委兩個身分。

朱立倫推侯、燕 兩隻最強母雞

國民黨中常會昨天通過提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任，黨主席朱立倫形容是「兩隻最強的母雞」。被問到是否擔心民進...

鄭運鵬稱非逆轉勝 要擴大領先

民進黨中執會昨天通過徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，接替已退選的原參選人林智堅。民進黨主席蔡英文表示，鄭運鵬熟悉中央和地方運...

蔣辦批陳時中：當年輕人次等公民

國民黨台北巿長參選人蔣萬安競選辦公室昨天質疑民進黨市長參選人陳時中，表面力挺年輕人爭取公民權，實際卻把年輕人當「次等公民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。