快訊

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

雨炸高雄這條路開車宛如「陸上行舟」 網譏：黃河支流

影／蔡英文口誤鄭運鵬會當黨主席 鄭運鵬稱是鄭市長

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬（中）參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統（右）在提名記者會上為鄭運鵬披掛競選彩帶。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬（中）參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統（右）在提名記者會上為鄭運鵬披掛競選彩帶。記者潘俊宏／攝影

民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統在提名記者會上將「我當黨主席的時候」口誤為「他當黨主席的時候」，蔡英文臨時笑稱，「他（鄭運鵬）遲早會當黨主席」，讓記者會爆出笑聲。鄭運鵬致詞時也感謝黨主席的提攜，謙稱黨主席的位置他不敢擔，但以後絕對會讓桃園市長都叫鄭市長。

蔡英文指出，明天就是選舉倒數100天，提到她當黨主席的時候，鄭運鵬是文宣部主任，十分肯定鄭運鵬的能力。

鄭運鵬則指出只要有需要他絕對扛起責任，感謝蔡英文一路的相挺，記得2016的立委選舉時，蔡英文特別來加油打氣，還把他叫成鄭文燦，把鄭文燦叫成鄭運鵬，謝謝主席今天沒有叫錯名字，黨主席的位置他不敢當，但是以後都叫鄭市長，以後順利交接絕不會錯。

民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬（右）參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統（左）在提名記者會上將「我當黨主席的時候」口誤為「他當黨主席的時候」，並笑稱，「他（鄭運鵬）遲早會當黨主席」。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬（右）參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統（左）在提名記者會上將「我當黨主席的時候」口誤為「他當黨主席的時候」，並笑稱，「他（鄭運鵬）遲早會當黨主席」。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬（左）參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統（右）在提名記者會上將「我當黨主席的時候」口誤為「他當黨主席的時候」，並笑稱，「他（鄭運鵬）遲早會當黨主席」。記者潘俊宏／攝影
民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬（左）參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統（右）在提名記者會上將「我當黨主席的時候」口誤為「他當黨主席的時候」，並笑稱，「他（鄭運鵬）遲早會當黨主席」。記者潘俊宏／攝影

2022大選 桃園市長 鄭運鵬 蔡英文

延伸閱讀

推薦鄭運鵬 鄭文燦：好人才一定可以迅速變換角色

桃園民代控鄭運鵬是幽靈人口 已向市選委會檢舉

民進黨徵召鄭運鵬選桃園 蔡英文：進入最後100天動起來

鄭運鵬獲提名選桃市長 張善政：來個挺抄襲的蔡英文要交代

相關新聞

黃珊珊擬8/28辭職參選 柯文哲：不能拖過9/2

有意參選市長的台北市副市長黃珊珊預計8月28日請辭投入選戰，台北市長柯文哲今天說，9月起、最晚不能拖過9月2日，市府將剩...

桃園「新鐵三角」缺林智堅？鄭運鵬：仍借重新竹經驗

民進黨今天下午舉行中執會通過徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，接替已退選的原參選人林智堅。由於林智堅並未出席提名記者會，外界質...

為了「這原因」 陳時中自爆當年票投柯文哲

民進黨台北市長參選人陳時中今出席「會計師後援會成立大會」，他說8年前台北市長柯文哲提出的「柯P新政」內有公辦都更，是投他...

大巨蛋缺失暴增！陳時中上任就通過審查？柯文哲：對

大巨蛋又遭審查委員列多項缺失，現已暴增至80多項，民進黨台北市長參選人陳時中今提出3大保證「保證安全、體育優先、公布檔案...

謝龍介：馬執政孩子沒去黑龍江 蔡執政倒去了柬埔寨

國民黨台南市長參選人謝龍介針對我國年輕人遭騙大陸工作受困，今天再開炮，他諷刺200年總統大選時謝長廷發動耳語抹紅前總統馬...

影／鄭運鵬稱遇到壞鄰居 「學長」張善政沒講過我一句好話

桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪表示，張善政參選以來，無論對前新竹市長林智堅，或對身為學弟的他沒講過一句好話，甚至將他們說成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。