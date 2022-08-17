影／蔡英文口誤鄭運鵬會當黨主席 鄭運鵬稱是鄭市長
民進黨今天在中執會中通過徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，兼任黨主席的蔡英文總統在提名記者會上將「我當黨主席的時候」口誤為「他當黨主席的時候」，蔡英文臨時笑稱，「他（鄭運鵬）遲早會當黨主席」，讓記者會爆出笑聲。鄭運鵬致詞時也感謝黨主席的提攜，謙稱黨主席的位置他不敢擔，但以後絕對會讓桃園市長都叫鄭市長。
蔡英文指出，明天就是選舉倒數100天，提到她當黨主席的時候，鄭運鵬是文宣部主任，十分肯定鄭運鵬的能力。
鄭運鵬則指出只要有需要他絕對扛起責任，感謝蔡英文一路的相挺，記得2016的立委選舉時，蔡英文特別來加油打氣，還把他叫成鄭文燦，把鄭文燦叫成鄭運鵬，謝謝主席今天沒有叫錯名字，黨主席的位置他不敢當，但是以後都叫鄭市長，以後順利交接絕不會錯。
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