快訊

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

雨炸高雄這條路開車宛如「陸上行舟」 網譏：黃河支流

李問「大黃魚戰隊」啟動拜票 馬祖徒步環島10圈

中央社／ 連江縣17日電
民主進步黨連江縣長參選人李問與黨籍議員、鄉民代表和村長參選人組成「大黃魚戰隊」，昨天啟動徒步環島拜票，預計在馬祖各島徒步環島共10圈，爭取選民支持。圖／翻攝自李問臉書
民主進步黨連江縣長參選人李問與黨籍議員、鄉民代表和村長參選人組成「大黃魚戰隊」，昨天啟動徒步環島拜票，預計在馬祖各島徒步環島共10圈，爭取選民支持。圖／翻攝自李問臉書

民主進步黨連江縣長參選人李問與黨籍議員、鄉民代表和村長參選人組成「大黃魚戰隊」，昨天啟動徒步環島拜票，預計在馬祖各島徒步環島共10圈，爭取選民支持。

李問今天在臉書（Facebook）表示，昨天和南竿鄉民代表參選人李哲宇揹著黃魚大氣球，徒步繞行南竿一圈共20公里，他們採取逆時針方向，早上6時從介壽村獅子市場出發，途經復興、福沃、清水、珠螺、馬港，中午在津沙休息過後，下午再走往仁愛，晚間由中央大道返回介壽村。

李問說，大黃魚戰隊是團體戰，推出10名參選人聯合出擊，在每個島嶼為馬祖鄉親服務。計劃走遍馬祖4鄉5島每個角落，積極爭取每位鄉親的選票，所以，每個島嶼有幾名參選人，他就會環島幾圈。

南竿預計走4圈，每圈20公里；北竿走2圈，每圈15公里；東引走2圈，每圈15公里；東莒走1圈，每圈10公里；西莒走1圈，每圈10公里，計劃在4個月內達成，預計11月26日投票日以前，徒步走完共160公里。

李問說，昨天一路上李哲宇也貢獻在道路工程方面的專業，對於人行道的規劃和設計，提出良好的建議，讓自己相當佩服，很高興有機會透過環島過程從行人的角度，檢視地方建設的品質。

李問表示，昨天走了一整天，和2年前參選立委時比較不一樣的是，沿路遇到很多朋友停下來和他們聊天，不僅加油打氣，也對縣政發展提供許多寶貴建言，晚間6時回到介壽村時，雖然身體有些疲倦，卻收穫滿滿。

2022大選 李問 連江縣選舉

延伸閱讀

巴西七合一大選 競選活動正式啟動

文博會馬祖館五萬人次入館 策展人邀登島共飲馬祖酒

高虹安竹市竹蓮市場拜票 攤商拿蒜敲鍋大喊當選

王育敏首站水上鄉拜票 發揮母雞帶小雞效用

相關新聞

黃珊珊擬8/28辭職參選 柯文哲：不能拖過9/2

有意參選市長的台北市副市長黃珊珊預計8月28日請辭投入選戰，台北市長柯文哲今天說，9月起、最晚不能拖過9月2日，市府將剩...

桃園「新鐵三角」缺林智堅？鄭運鵬：仍借重新竹經驗

民進黨今天下午舉行中執會通過徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，接替已退選的原參選人林智堅。由於林智堅並未出席提名記者會，外界質...

為了「這原因」 陳時中自爆當年票投柯文哲

民進黨台北市長參選人陳時中今出席「會計師後援會成立大會」，他說8年前台北市長柯文哲提出的「柯P新政」內有公辦都更，是投他...

大巨蛋缺失暴增！陳時中上任就通過審查？柯文哲：對

大巨蛋又遭審查委員列多項缺失，現已暴增至80多項，民進黨台北市長參選人陳時中今提出3大保證「保證安全、體育優先、公布檔案...

謝龍介：馬執政孩子沒去黑龍江 蔡執政倒去了柬埔寨

國民黨台南市長參選人謝龍介針對我國年輕人遭騙大陸工作受困，今天再開炮，他諷刺200年總統大選時謝長廷發動耳語抹紅前總統馬...

影／鄭運鵬稱遇到壞鄰居 「學長」張善政沒講過我一句好話

桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪表示，張善政參選以來，無論對前新竹市長林智堅，或對身為學弟的他沒講過一句好話，甚至將他們說成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。