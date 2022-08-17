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黃國昌控炒地賺1.2億 林為洲四點聲明提告

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌指控國民黨立委林為洲炒地皮，林為洲聲明會提告。記者王淑君／攝影
時代力量前立委黃國昌指控國民黨立委林為洲炒地皮，林為洲聲明會提告。記者王淑君／攝影

時代力量前立委黃國昌今指控國民黨立委林為洲圈地賺上億，財產申報明顯不實，光是在2019年藉由高價轉賣抵費地，就在短短一個月內海撈1.2億，成為炒高地價的元凶。對此林為洲聲明四點指出，農村重劃依法核准及辦理，黃國昌言詞已對自己造成嚴重侵害，將提告黃國昌誹謗、意圖使人不當選等，以維權益。

林為洲發聲明表示，依「農村社區土地重劃條例」第九條明文規定為促進土地利用，擴大辦理農村社區土地重劃，得由土地所有權人自行組成重劃會辦理農村社區土地重劃，此案年代久遠，約15年前在新竹縣前縣長鄭永金在任時即依法核准，並依相關法律規範及程序辦理。

林為洲聲明指出，每逢選舉就被惡意抹黑，之前也被對手以炒地皮攻擊過而自己提告，最後對方道歉，他也質疑黃國昌此時再爆料、炒冷飯，是否在幫執政黨移轉論文門及柬埔寨人肉案焦點。

林為洲聲明表示，黃國昌今天記者會中言詞已對自己造成嚴重侵害，也將對黃國昌誹謗、意圖使人不當選等情事提出提告，以維權益。

林為洲聲明全文

【聲明】

一、依《農村社區土地重劃條例》第九條明文規定為促進土地利用，擴大辦理農村社區土地重劃，得由土地所有權人自行組成重劃會辦理農村社區土地重劃。而此案年代久遠，約15年前在鄭永金前縣長在任時即依法核准，並依相關法律規範及程序辦理。

二、每值選舉期間，本人總是被惡意抹黑，舊案一再重提，如2019年12月期間遭人召開多次抹黑記者會，以如「新竹藍綠買地團」和「ＸＸＸ的土地重劃煉金術，ＸＸＸ一年賺…」等聳動言詞與話術進行不實抹黑，然於選舉完後卻不了了之；又如2020年選舉期間競選對手也針對炒地皮議題來抹黑打壓，我當時提告，後經縣內大老出面協調，對方道歉後，我撤告。

三、黃理事長此時再爆料炒冷飯，是否在幫執政黨移轉論文門及柬埔寨人肉案焦點，令人質疑。

四、黃理事長今日記者會中之言詞已對本人造成嚴重侵害，本人也將對其誹謗、意圖使人不當選等情事提出提告，以維權益。

五、以上四點聲明，煩請媒體記者朋友如實報導，以正視聽。

國民黨立委林為洲出示公文，聲明農村重劃依法核准及辦理。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲出示公文，聲明農村重劃依法核准及辦理。圖／林為洲辦公室提供

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