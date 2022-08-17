九合一選舉明公告 嘉縣市教師當選務員意願低招募卡關

年底九合一選舉明天公告，中選會主委李進勇昨天下午到嘉義市選委會，與縣市選委會主委、委員及幹部開會，縣市選委會反映，選務人員還未完成全部招募，依選罷法，公教人員須占選務人員比例一半，教師擔任意願低，已請教育處協助，透過校長多鼓勵老師參與

嘉義縣選委會說，全部共需8600名選務人員，招募還缺14%員額，以教師缺額537人最多，請教育處協助，透過校長多鼓勵老師參與，或看能不能推薦老師參與。

市選委會說，目前嘉市公教人員還缺330多人，因老師意願低，誘因不大，雖然有補休2天，但代課政府沒補助，要自行處理，補休還要自己掏錢請代課，再來是敘獎部分，以前可以列入加分，現在不行，加分對教師誘因不大。

今年主任管理員工作費3800元、主任監察員3100元、管理員2500元、監察員1800元，多名教師說，基層選舉競爭激烈，票多作業複雜，壓力大，擔任選務人員回戶籍投票不易，首次公投綁大選開票到深夜才回家，這次能不做就不做。

選罷法規定，主任管理員須為現任公教人員，管理員須半數以上為現任公教人員，選委會得洽各級政府機關及公立學校推薦後遴派，受洽請政府機關、公立學校及受遴派政府機關職員、學校教職員，均不得拒絕。

市選委會說，選務人員民眾比較好召募，一天2500元工作費，吸引很多人要來，希望選罷法能降低公教人員人數比例至3分之1，但至今沒修法，很多縣市還沒達成招募目標。