蔣萬安競辦駁林楚茵貼文 籲應促政府助滯柬國者

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天說，陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵批評指蔣萬安造謠國人滯柬未歸人數，但此舉是企圖轉移政府失職卸責，現應促政府助滯柬者。

林楚茵昨天在臉書（Facebook）貼文指出，蔣萬安帶頭造謠，為了自己的政治利益編造故事，近來發生多起國人赴柬埔寨遭詐騙事件，蔣萬安受訪時竟說，「目前有4000人赴柬埔寨受害，而且可能還有黑數」。

蔣萬安競選辦公室今天發布新聞稿表示，林楚茵試圖將「造謠數據」幾個字貼在蔣萬安臉上，此舉根本是本末倒置、玩數字遊戲，企圖轉移政府失職卸責技倆。

蔣萬安競選團隊副發言人田方倫說，此時此刻救人如救火，林楚茵如果真的那麼愛在數字問題上打轉，就請她每日公布政府搶救回台的最新人數統計好了。

田方倫表示，蔣萬安依報載數字，對國人在海外安危表示警示關切，何錯之有？而且，刑事局是在各方的壓力下，昨天稍晚才公布排查數字澄清，共計有4000餘人在柬未歸，但並非全為受迫性滯留人數，其中近120件因無法即時聯繫而向警方報案。

此外，明天就是「18歲公民權修憲複決」投票倒數100天，蔣萬安競選辦公室今天向對手陳時中提出三點質問，第一，擔任指揮官期間讓大學生淪為疫苗孤兒，第二，要求北漂的染疫大學生「自己照顧自己」，以及是否支持「國內不在籍投票」，請陳時中就此三件事說明，否則就是表面上力挺年輕人爭取公民權，實際上卻把年輕人當成「次等公民」。