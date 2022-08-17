九合一大選／蔣萬安支持度好感度領先 陳時中支持者沒變心

年底即將舉行2022台北市長選舉，目前已有六人先後表態參選，根據《網路溫度計》民調中心13日公布最新民調顯示，目前仍以國民黨提名的蔣萬安、民進黨提名的陳時中、尚未正式宣布參選的黃珊珊支持度暫居領先，但三人支持度最大差距不到4%，好感度則均介於49分至56分之間。



防疫影響？陳時中好感度 慘輸蔣萬安、黃珊珊

《網路溫度計》民調中心於7月30日至8月2日，以台北市內電話號碼為母體清冊，針對20歲以上台北市民進行「2022台北市長選情」電話調查，回收有效樣本數1,106份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95%以內。調查結果顯示，蔣萬安支持度28.3%領先陳時中的26.4%，黃珊珊24.4%第三，三人支持度最大差距僅3.9%。台北市受訪者對蔣萬安與黃珊珊的好感度各有56分相對較高，對陳時中好感度則為49分相對較低。

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三腳督成真！蔣萬安、陳時中、黃珊珊各領先兩選區

蔣萬安支持度在傳統藍營較優勢的松山信義區(38.6%)、大安文山區(34.7%)領先；陳時中則在傳統綠營較優勢的中山大同區(32.5%)、中正萬華區(31.0%)領先；黃珊珊則在士林北投區(29.6%)以及過去議員選區內湖南港區(32.5%)領先。



國民黨支持者有71.6%支持蔣萬安，19.1%支持黃珊珊；民進黨支持者有81.4%支持陳時中，8.9%支持黃珊珊；民眾黨支持者有72.3%支持黃珊珊，19.3%支持蔣萬安。

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上次台北市長投丁守中受訪者僅54.6%支持蔣萬安，25.4%轉為支持黃珊珊；上次台北市長投柯文哲受訪者也僅40.3%支持黃珊珊，21.4%轉為支持蔣萬安。上次投姚文智受訪者有84.0%支持陳時中，態度相對較為一致。

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本次民調由《網路溫度計》民調中心，負責問卷設計、委託調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，進行統計分析之前，原始資料先依台北市政府人口統計資料（110年12月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。



資料來源與研究方法說明：

調查方法：市內電話調查

調查單位：十方民意與政策資訊公司

調查時間：2022/0730-0802

調查對象：設籍在台北市長選舉區內年滿20歲以上成年民眾

抽樣方法：以台北市內電話號碼簿為母體清冊，電話末二碼隨機後簡單隨機抽樣。

有效樣本：1,106份

信心水準：95%

抽樣誤差：±2.95%以內

經費來源：《網路溫度計》民調中心