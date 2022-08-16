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再緊追侯友宜簽署「4年做好做滿」聲明書 林佳龍：這就是對比
國民黨將於明日中常會正式提名新北市長侯友宜競選連任，民進黨新北市長參選人林佳龍及市議會民進黨團都盼侯友宜能宣誓「做滿四年」。林佳龍表示，因為國民黨有落跑前科，而自己已經承諾會做滿四年，侯友宜卻還拒簽，這就是一個對比，也是顯現對民主及市民的承諾。
林佳龍表示，會請侯友宜簽署「做好做滿」聲明書是因為國民黨有前科，新北市前市長朱立倫過去當市長時，以及高雄市前市長韓國瑜當市長時，都違反承諾去參選總統，朱立倫後來還向新北市民道歉，韓國瑜更因此被罷免。
林佳龍指出，明天國民黨就要提名侯友宜競選連任，民進黨新北市議會黨團要求自己簽承諾書，他也已經簽了，可是侯友宜卻拒簽，這就是一個對比。這就像應徵一個工作，要告訴市民老闆，作為一個公僕，一次契約是四年，會做好做滿，但侯友宜到目前為止，好像是被國民黨逼著參選一樣。
林佳龍認為，侯友宜應該勇於表達來爭取市民的支持，也不要吃碗內看碗外，這四年是對民主的承諾，也是對市民的承諾，自己會說到做到，侯友宜如果做不到，那懇請新北市民票投林佳龍，一定做滿四年；票投侯友宜，侯友宜有可能半途落跑，這也是選民投票的選擇。
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