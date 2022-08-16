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再緊追侯友宜簽署「4年做好做滿」聲明書 林佳龍：這就是對比

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍今晚至中和市民活動中心為市議員張維倩競選連任造勢，並當場簽署「做好做滿」聲明書。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今晚至中和市民活動中心為市議員張維倩競選連任造勢，並當場簽署「做好做滿」聲明書。記者李成蔭／攝影

國民黨將於明日中常會正式提名新北市長侯友宜競選連任，民進黨新北市長參選人林佳龍及市議會民進黨團都盼侯友宜能宣誓「做滿四年」。林佳龍表示，因為國民黨有落跑前科，而自己已經承諾會做滿四年，侯友宜卻還拒簽，這就是一個對比，也是顯現對民主及市民的承諾。

林佳龍表示，會請侯友宜簽署「做好做滿」聲明書是因為國民黨有前科，新北市前市長朱立倫過去當市長時，以及高雄市前市長韓國瑜當市長時，都違反承諾去參選總統，朱立倫後來還向新北市民道歉，韓國瑜更因此被罷免。

林佳龍指出，明天國民黨就要提名侯友宜競選連任，民進黨新北市議會黨團要求自己簽承諾書，他也已經簽了，可是侯友宜卻拒簽，這就是一個對比。這就像應徵一個工作，要告訴市民老闆，作為一個公僕，一次契約是四年，會做好做滿，但侯友宜到目前為止，好像是被國民黨逼著參選一樣。

林佳龍認為，侯友宜應該勇於表達來爭取市民的支持，也不要吃碗內看碗外，這四年是對民主的承諾，也是對市民的承諾，自己會說到做到，侯友宜如果做不到，那懇請新北市民票投林佳龍，一定做滿四年；票投侯友宜，侯友宜有可能半途落跑，這也是選民投票的選擇。

民進黨新北市長參選人林佳龍表示，國民黨有落跑前科，而自己已經承諾會做滿四年，市長侯友宜卻還拒簽，這就是一個對比。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍表示，國民黨有落跑前科，而自己已經承諾會做滿四年，市長侯友宜卻還拒簽，這就是一個對比。記者李成蔭／攝影

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

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