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張善政批桃園鐵路地下化、航空城鄉親等不到 要贏回桃園
國民黨桃園市長參選人張善政今在中壢自立社區與桃園市議長邱奕勝、立委魯明哲、市議員吳嘉和及葉明月等人合體，更緊握邱奕勝的手，展現團結氣勢，張善政認為，與邱合體後信心滿滿；邱奕勝也說，在9月初競選團隊會全部到位，公布各區的組織架構，請鄉親支持張善政
張善政今出席「議起相挺動起來」活動表示，大家都想看他和邱奕勝合體，未來會有更多機會。
張善政致詞談及桃園說道，桃園市長鄭文燦剛上任時，希望將鐵路高架改地下及航空城要重新修，張擔任行政院副院長認為應支持鄭的意願，不過8年過去，桃園鄉親什麼都沒等到，感覺上天安排讓他來完成任務。
全場也氣勢歡騰高喊「凍蒜」、「把桃園贏回來」，張善政也緊握邱奕勝的手，展現團結氛圍，張受訪表示，跟邱合體後感覺得到整個氛圍都非常的熱烈，信心滿滿。
邱奕勝也說，今天來跟自立社區跟鄉親請託來支持張善政，在9月初競選團隊會全部到位，公布各區的組織架構；對比民進黨桃園市長換成立委鄭運鵬後，整合似乎變慢，邱表示，這麼大的選舉，最後決定還是在市民，這段期間跟議員、還有競選團隊會用心，會全心全力的拜託桃園的鄉親，大家一起來支持張善政。
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