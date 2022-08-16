快訊

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

搶攻台東青年選票 饒慶鈴和劉櫂豪端牛肉

中央社／ 台東縣16日電

年底台東縣長選戰，拚連任的國民黨籍縣長饒慶鈴日前成立台東縣政府「台東青年事務發展委員會」；民進黨參選人、立委劉櫂豪今天則表示，如當選縣長將成立青年事務專責單位。

台東縣政府7月26日成立「台東青年事務發展委員會」，聘請21名委員，來自藝文界、旅遊業、農業及公共事務背景等青年代表，每年將定期召開2次會議，推動議題包括產業發展、文化共好、公共參與等3大面向，目標在於促進公共參與、落實青創關懷、提供建言平台、開拓國際視野及增進多元發展。

劉櫂豪今天發布新聞稿表示，真正重視青年想法，關心青年在台東發展所遇到的問題，不是靠每年才開2次會、沒有專責人員經費、決議事項也僅供縣府參考的委員會。

劉櫂豪說，況且委員會設置要點有「關於會議中之發言、報告，參與人員應予保密，未經授權不得對外轉述或發表」條文，這條款有如黑箱作業。

劉櫂豪表示，縣政府有許多的資源，如果有心，4年可以幫助青年解決許多問題。譬如，高房價是許多青年關心的問題，在許多縣市政府努力推動社宅吸引青年移居之下，饒慶鈴任內縣府主導推動的社會住宅卻是掛零。

劉櫂豪表示，他已經舉辦8屆的愛台東夢想資助計畫，鼓勵許多年輕人勇敢圓夢，深刻了解青年想法與需求，他如果當選縣長，將成立青年事務專責單位，幫助年輕人就業、住屋、育兒等問題，鼓勵年輕人參與公共事務，打造台東成為青年圓夢基地。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪 饒慶鈴

延伸閱讀

台大取消林智堅碩士 民進黨內部有雜音？劉櫂豪澄清

台東樹木不當修剪 立委劉櫂豪：建立友善樹木的環境

病逝女兒入夢鼓勵 殯葬大亨《與女兒的生命約定》發願行善

縣府說明泳圖共構流標13次 劉櫂豪：台東需要游泳池

相關新聞

侯友宜明請假赴黨中央接受提名 競選團隊還要再等等

國民黨明日將舉辦最後一階段的縣市長提名作業，預計將提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕進選連任。侯友宜今日受訪表示，目前還...

被曝與這位黨主席有交情？張善政：別一直抹紅禮貌合照

資深媒體人曝桃園市長參選人張善政過去與中華民族致公黨主席陳柏光合照，推論兩人有交情，陳後來在大陸涉詐欺，鄭運鵬、鄭文燦認...

獨家專訪／林佳龍放大新北格局鳥瞰首都圈 有信心戰贏侯友宜

民進黨提名新北市長參選人林佳龍在接受聯合報專訪時，錄「快問快答」時有個題目是「選舉後最想做的一件事」，林佳龍不假思索地說「準備上任」，對上被認為藍營最難打的新北市長侯友宜，林佳龍展現十足的自信心，但外界也不免好奇，他的自信底氣來自哪裡？

避免史上最長開票重演 李進勇視察上緊發條

年底大選倒數102天投票，此次將進行首次憲法修正案公民複決，為免2018年史上最長開票惡夢重演，中選會主委李進勇今天到屏...

虧雞林義豐再批自強新村都更案圖利 都發局：一切合法

台南市長參選人林義豐12日舉辦記者會，指台南市政府辦理北區自強新村都更案圖利建商，市長黃偉哲競選辦公室回應「圖利民眾有錯...

馬公市長葉竹林參選澎湖縣長 爭設境外最低稅負中心

澎湖縣長藍綠提名人選底定，馬公市長葉竹林今天也宣布投入縣長選舉，以無黨籍身分跳脫藍綠框架，用政績爭取認同。葉竹林表示，澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。