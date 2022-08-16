侯友宜恐連任失利？ 網友意見一面倒「新北不可能丟」

年底選戰逼近，有網友就討論新北市選情，認為侯友宜可能不會連任，提到很多新北人都不滿國民黨政府，因此這次都「想給林佳龍機會做看看」，許多網友則持與他相反意見，認為「等開完票，你就夢醒時分」。

侯友宜在藍營首長支持者中，滿意度一向居冠，常被點名可能代表藍營參選2024總統，侯友宜日前宣布競選連任市長也引起許多話題，然而近日網路卻出現侯友宜可能會落選的討論。

PTT政黑板有網友以「只有我覺得侯友宜不會連任嗎」為題發文，表示新北市越來越爛，被台北當小弟打趴，很多新北人都不滿國民黨政府，這次都想給林佳龍機會做看看，因此認為侯友宜根本不可能連任，因為「新北人要好好教訓國民黨了」。

許多網友有不同意見，先是針對標題回應「對，只有你」，接著表示「除非侯有一槍斃命的醜聞（才會輸）」、「目前林還是艱困，侯的金身太難攻破了」、「想太多，你說基隆台北桃園全輸我還會信，新北不可能丟」、「醒醒，綠粉都放棄了，不要做夢好嗎」、「戰略就是卡侯不讓他選2024」、「等開完票，你就夢醒時分」。