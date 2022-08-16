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選舉逼近「假帳號」蠢動！侯友宜、林佳龍粉專假帳號比例升破兩成

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/林佳龍侯友宜

文/陳宣懿

為了與民眾互動，臉書粉絲專頁已經成為政治人物必備溝通管道，隨著年底各縣市參選人陸續就位，不同立場的臉書留言也開始打得火熱，但是否反映真實的聲音？大數據公司與中原大學管理學系合作開發的Fanti《假帳號分析器》12日公布新北市長參選人粉絲專頁下方假帳號的消長，發現新北市長侯友宜粉專從1月至7月假帳號比率持續攀升，其中假帳號負面情緒最高時衝破六成，而民進黨籍新北市長參選人林佳龍表態爭取參選台北市長後，假帳號比例衝破雙位數，並且負面情緒大於正面情緒，不過在民進黨徵召林佳龍參選新北市長後，林佳龍的正負情緒比出現劇烈變化，正面情緒超過負面情緒快三倍！

「假的真不了」新北市長參選人粉專 假帳號比例破兩成

面對選戰開打，大數據股份有限公司以藍綠新北市長參選人臉書粉專進行分析，針對雙方2022年1月至7月份、留言數超過500則的文章，其中假帳號的比率，最驚人的超過2成，也就是100則留言中，假帳號留言的篇幅就多達20篇，數量之高，也敲響選舉警鐘。

大數據公司技術長孟令三表示，Fanti《假帳號分析器》除了分析個人公開資料（學歷、經歷等）與好友互動程度等20項以上的特徵；亦透過網路資訊爬文，將帳號過去曾出現的留言內容、時間等資訊，進行歷史數位足跡分析；透過不同的深度、廣度，建置一套完整的神經網路分析模型，並與大數據資料庫結合，分析百萬筆以上特徵後，讓「假的真不了」。

假帳號入侵侯友宜粉專 比例破二成 負面情緒突破六成

以新北市長侯友宜臉書粉專為例，有了明顯出現假帳號的痕跡，Fanti《假帳號分析器》針對1月到3月留言數超過500則的文章分析，結果發現，假帳號比率最低僅不到3％，最高也未超過8％；但一篇針對全台大停電的發文「怎麼又停電了」假帳號佔比僅6.5%，呈現的負面情緒竟高達44%，與正面情緒15%，落差之大。

隨著新北市疫情升溫，侯友宜的新北新冠肺炎疫情直播記者會，湧入的假帳號數量，比起前3個月，最多超過1倍以上，其中在假帳號中留言的呈現負面情緒，竟高達30%，而在5月份侯友宜因為疫情政策走向，槓上中央，臉書假帳號比例，雖沒有比前一波還要高，但是一篇「我想，總統可能太忙了」的發文，瞬間假帳號負面情緒也第3度突破4成，創下1到5月次高峰。

緊跟著新北第一例染疫兒童死亡，6月起隨著案情發展，侯友宜臉書假帳號比例，最低點約11％，最高超過接近21％，數值比起1到5月的最低點，成長了將近7倍，而且連續20篇的發文，假帳號留言的分析結果，負面情緒多過於正面，來到歷史新高47%。

到了7月份假帳號比例沒有趨緩，依舊來到雙位數，最嚴重甚至一舉超越了1到6月的最高峰，來到21%，進一步分析假帳號留言的負面情緒，比起1到6月高點再往上攀升，最低25%，最高卻一舉突破61%。就目前數值表現，侯友宜的假帳號，似乎越接近選舉，假帳號的比例愈多，負面情緒表現也愈來愈明顯。

 

image source：大數據公司

林佳龍選台北？假帳號飆破一成四 負面情緒大於正面情緒

同樣透過Fanti《假帳號分析器》分析民進黨新北市長參選人林佳龍臉書粉專中留言數超過500則的文章，在1到6月之間，假帳號的比例幾乎都維持在10％以下，2月份假帳號比例只有不到2%，不過林佳龍表態爭取民進黨台北市長參選人後，7月6號網路上開始流傳一份「屠龍計畫」，當日林佳龍粉絲團下的假帳號也正式突破雙位數，而且假帳號中負面情緒多過於正面情緒；7月9日林佳龍於臉書發表一篇談到台北市政的「大台北寫真」，假帳號比例再度突破10％，假帳號反應出來的負面情緒也同樣高過於正面情緒。

隨著林佳龍於臉書宣布接受民進黨徵召參選新北市長，假帳號比例數值變動不大，但正面情緒與負面情緒，突然產生劇烈變化，假帳號的正面情緒來到28%，比負面情緒多了快要3倍。進一步分析，林佳龍臉書自5月27日之後，開始針對台北發表願景時，假帳號比例就有逐漸升溫的跡象，而7月初民進黨雙北市長陷入焦著時，只要林佳龍發文針對台北相關議題發文時，假帳號比例上揚，一度升破14％，而且都是負面情緒大過於正面情緒。

 image source：大數據公司

不再被動受罪！Fanti主動示警監測假帳號 將危害降到最低

大數據公司表示，Fanti《假帳號分析器》針對臉書文章底下留言帳戶，除了可以進行大量分析，讓使用者一目瞭然，分辨出真、假帳號的佔比程度；也能檢視出假帳號留言時，所呈現的正、負面情緒百分比。同時透過獨家開發出CyberbustersTM技術，針對單一帳號藉由資訊爬取技術深度及廣度，即時分析並取得帳號資訊。隨著科技進步，Fanti《假帳號分析器》不僅可以方便搭載於網路服務平台，被動的偵測單一帳號或文章之外，也24小時不間斷持續監測文章底下的留言內容，讓使用者從被動變主動，發現假帳號出沒可能帶來的危害，即時示警後，讓使用者能以最快的速度，思考應對措施，將假帳號帶來的損害降到最低。

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