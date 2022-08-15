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黃珊珊距門檻僅差「臨門一腳」？ 知情人士曝已衝到30%

聯合新聞網／ 綜合報導
北市副市長黃珊珊可能於9月宣布參選，支持率也可能衝破30%。圖／北市府提供
北市副市長黃珊珊可能於9月宣布參選，支持率也可能衝破30%。圖／北市府提供

台北市選情激烈，雖然黃珊珊仍未正式宣布參選，但根據一份媒體民調顯示，若在9月2日正式登記後，將挾帶著各式效應使支持度拉高到30%左右，距離33%的當選門檻相去不遠。

年底台北市長選戰選情膠著，由藍營的蔣萬安、綠營的陳時中柯文哲推薦的黃珊珊共同競逐，而黃珊珊雖未正式宣布參選，但根據民眾黨黨內評估，黃珊珊的支持度約為25至26%左右，與蔣萬安、陳時中都相去不遠。

根據信傳媒報導指出，柯文哲預計在9月初表態全黨力挺黃珊珊，並以無黨籍身份宣布參選拉抬效應、市政白皮書、聯合小內閣人事等「組合拳」的方式將支持度衝高至30%，距離三腳督的33%當選門檻相去不遠。而黃珊珊也預計可以吸引民眾黨、親民黨、深藍、淺綠和中間選民的選票。

民眾黨內的知情人士也揭露，蔣萬安、陳時中和黃珊珊三人的支持度都在28%的誤差範圍內，然而近期卻有幾家民調顯示，黃珊珊的支持度其實已經衝到約30%左右，僅差臨門一腳。

許多PTT網友看完後，表示「最近黃的動作也開始動了」、「我相信黃姍姍絕對拿得到綠票」、「看看姚文智就知道該棄保誰了」，也有不同意見的網友表示「若是真的，那穩了，阿中穩了」、「實在很豪洨，反正等投票就知道」、「小藍怎可能拿到綠票」、「不辭很有臉的用市府資源選很棒齁？新政治我懂」。

2022大選 陳時中 蔣萬安 黃珊珊 民眾黨 柯文哲 選民論戰

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