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年輕選票流向成北市關鍵 他看好陳時中逆轉勝網卻噓爆

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人陳時中被認為握有年輕族群選票，可能為選情逆轉關鍵。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中被認為握有年輕族群選票，可能為選情逆轉關鍵。記者曾原信／攝影

北市長選戰剩3個多月，三腳督的形勢讓選戰的結果難以預測，有網友就分享觀察發現，會投給蔣萬安的幾乎是中老年人，投給黃珊珊的則是外省派、民眾黨支持者等人，而年輕選票似乎正湧向陳時中

台北市選情激烈，由代表國民黨參選的蔣萬安、代表民進黨參選的陳時中及柯文哲推薦的黃珊珊共同角逐北市長之位，而有PTT網友分享觀察，認為陳時中近日的動作似乎讓年輕選票向他靠攏。

該名網友分析，會投給國民黨、蔣萬安的幾乎都中老年人，而會投給黃珊珊的則為「外省派、4%、八卦仔」，他猜測「年輕族群的票應該大多都投給阿中吧？」且還有一群20至30幾歲打死都不投國民黨的族群，使得他認為這次阿中逆轉勝的關鍵就是年輕族群票。

許多網友則評論反駁，表示「別傻了，他老人味太重」、「要吸引年輕人真的不要滿嘴官腔幹話」、「身邊的年輕人沒人要投陳欸」、「你要不是像柯這樣就是要長得帥，時中今年以來實在是太官腔，光是一句我負責就被笑死」、「陳自己身段就放不下，是要怎蹭年輕選票」。

也有人支持原PO的觀察，認為「不然要投？」、「年輕票確定沒蔣的事」、「確實，我朋友圈最愛看阿中喝紅酒了，根本中毒」、「是，非中不投」。

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2022大選 陳時中 蔣萬安 黃珊珊 選民論戰

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