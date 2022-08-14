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商毓芳盼邀賴副總統回台南 為「台獨街」掛牌

中央社／ 台南14日電
無黨籍台南市長參選人商毓芳今天發起在8月22日舉辦「平反228」活動，將把中西區民權路正名為「台獨街」，並盼邀請副總統賴清德於當天出席，一起為「台獨街」掛牌。圖／取自商毓芳臉書
無黨籍台南市長參選人商毓芳今天發起在8月22日舉辦「平反228」活動，將把中西區民權路正名為「台獨街」，並盼邀請副總統賴清德於當天出席，一起為「台獨街」掛牌。圖／取自商毓芳臉書

無黨籍台南市長參選人商毓芳今天發起在8月22日舉辦「平反228」活動，將把中西區民權路正名為「台獨街」，並盼邀請副總統賴清德於當天出席，一起為「台獨街」掛牌。

商毓芳表示，「台獨」早已不是禁忌名詞，台灣也是實質獨立國家，「民權路」被稱為「台獨街」是台灣民主運動的歷史事實，維基百科上也記載，在戒嚴時期，民權路以許多知名台獨運動參與者如王幸男、張燦鍙、王育德、林宗正及何康美等曾居住聞名，因此有「台獨街」稱號。

商毓芳指出，台南市既然可以維持全台灣各縣市最多的43條「中正路」，可見民進黨執政30年，歷屆市長都是「維持現狀」的擁護者，今年才總算有170公尺長的「湯德章大道」出現，將民權路正名為「台獨街」，從商滿生紀念館開始，合乎情理，不僅回應歷史事實，也緬懷民主前輩的血汗、青春。

商毓芳表示，將於22日舉辦「平反228」活動，除邀請知名藝術家製作公共藝術「822=228」可轉動平反的動態雕塑，同時將民權路正名為「台獨街」正式掛牌。

商毓芳表示，今天起到22日將每天公開邀請重要台獨工作者前來參加，第一個邀請賴副總統，因為賴副總統自許為「務實台獨工作者」並引以為傲，為台灣近代民主運動的史實正名必是義不容辭，希望將228烈士湯德章就義之日定為「正義與勇氣」的代言人，能成為第一個貴賓。

商毓芳指出，賴副總統行程繁忙，所以提早邀請，將由商滿生紀念館用珍藏25年的「228五十週年紀念」郵票，掛號寄到賴副總統辦公室，希望賴副總統可以出席。

2022大選 台南市長 商毓芳 台獨 賴清德

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