黃珊珊諷捷運也要預約？ 蔣萬安團隊回擊別不爽就開酸

國民黨北市長參選人蔣萬安日前拋出優化雙北公車路網政見，包括推多元票證、上網預約公車座位及班次等引熱議。台北市副市長黃珊珊今說，「不知道是不是捷運也要預約？」蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘表示，未來成立「雙北公共運輸委員會」，盼雙北市長會更有默契，更回擊黃珊珊別每每聽到優化現行政策，就不爽開酸。

蕭羽耘表示，公車預約雖是既有制度，雙北也已有交流平台，但蔣萬安是希望針對特定路線、服務對象改革，「難道黃副市長真認為捷運需預約嗎？」新北市未來也將與蔣團隊合作，成立雙北公共運輸委員會，將既有交流成效優化改進，未來雙北市長會更有默契。

蕭羽耘說，台北市政府早在2020年推出「預約公車」服務，不到三個月就被國民黨市議員戴錫欽發現，空駛率高達63%，足見柯市府讓原本環保立意打折，反增加更多的碳排量，正需要有更會做事的團隊來接手。