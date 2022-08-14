快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

美「雷根」號航艦往台灣方向移動500浬 來到沖繩外海

黃珊珊諷捷運也要預約？ 蔣萬安團隊回擊別不爽就開酸

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今說，「不知道是不是捷運也要預約？」本報資料照片
台北市副市長黃珊珊今說，「不知道是不是捷運也要預約？」本報資料照片

國民黨北市長參選人蔣萬安日前拋出優化雙北公車路網政見，包括推多元票證、上網預約公車座位及班次等引熱議。台北市副市長黃珊珊今說，「不知道是不是捷運也要預約？」蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘表示，未來成立「雙北公共運輸委員會」，盼雙北市長會更有默契，更回擊黃珊珊別每每聽到優化現行政策，就不爽開酸。

蕭羽耘表示，公車預約雖是既有制度，雙北也已有交流平台，但蔣萬安是希望針對特定路線、服務對象改革，「難道黃副市長真認為捷運需預約嗎？」新北市未來也將與蔣團隊合作，成立雙北公共運輸委員會，將既有交流成效優化改進，未來雙北市長會更有默契。

蕭羽耘說，台北市政府早在2020年推出「預約公車」服務，不到三個月就被國民黨市議員戴錫欽發現，空駛率高達63%，足見柯市府讓原本環保立意打折，反增加更多的碳排量，正需要有更會做事的團隊來接手。

蕭羽耘說，不要每次聽到有人要優化改善台北市的現行政策，就「不爽開酸」，建議先認真看一下過去狀況及未來要改善的方向，大家理性討論這才是促進台北市政進步的動力。

台北市長參選人蔣萬安上午到關渡宮參拜。記者邱德祥／攝影
台北市長參選人蔣萬安上午到關渡宮參拜。記者邱德祥／攝影

2022大選 台北市長 黃珊珊 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安推公車預約政見 黃珊珊諷：捷運是否也要預約？

北市選戰標配 蔣萬安預告新書19日上市「非常好看」

蔣萬安：公車預約座位助弱勢 雙北運輸品質提升

蔣萬安提公車預約政策 吳思瑤：活在平行時空

相關新聞

苦苓預測盧秀燕連任台中市 盧秀燕這樣回應

年底九合一大選將至，作家苦苓昨天在臉書預測2022縣市長當選名單（不含離島），其中台北市由民進黨陳時中勝出、新北市由國民...

影／蘇清泉批民進黨長期執政「僅次中共北韓」 綠營反擊：思維應與時俱進

國民黨屏東縣黨部今天舉行黨提名參選人聯合造勢大會，黨主席朱立倫為縣長參選人蘇清泉等人披彩帶、授戰旗，現場湧入近千支持者，...

夏立言訪中惹議 黃珊珊：時機不宜就叫投降

針對國民黨副主席夏立言訪問中國引起爭議，藍營內部也有反彈聲浪。台北市副市長黃珊珊今天表示，支持溝通取代對抗，但是時機不宜...

內湖里長哽咽批「腦水腫」 陳時中：事實要先弄清楚

民進黨台北市長參選人陳時中近日端出政策牛肉，昨日在工程界後援會成立大會表示，其他參選人批評政策也要有腦筋，臉書粉專「韓黑...

李彥秀：陳時中不懂內湖交通癥結 傲慢心態一覽無遺

北巿內湖港墘里長質疑民進黨市長參選人陳時中所提交通解方是「爛牛肉」，陳時中回應，批評也要有腦筋跟專業。國民黨前立委、湖港...

朱立倫南下整合！嘉義大林鎮長簡志偉宣布退選 無條件支持王育敏參選

泛藍的無黨籍大林鎮長簡志偉日前宣布參選嘉義縣長，國民黨主席朱立倫、黨籍縣長參選人王育敏今下午前往大林鎮公所拜會，對簡志偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。