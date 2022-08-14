蔣萬安：公車預約座位助弱勢 雙北運輸品質提升

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，公車預約座位政見，是要幫助弱勢族群，例如身障者、孕婦、長者及育兒者，且重點在雙北合作以共乘既念服務跨區者等，提升公共運輸品質。

蔣萬安今天上午前往台北市北投區關渡宮參拜後接受媒體聯訪，針對公車預約座位政見、陳時中疑似嗆里長等議題作出回應。

媒體詢問，昨天在內湖就有里長陳情，他（里長）對其他人的交通政策有點意見。不過，對手陳時中卻回擊，要對專業了解多一點，以及陳時中競選總幹事吳思瑤則提到「預約公車」這是活在平行時空，甚至攻擊搭公車還要預約。

蔣萬安回應，「我覺得真得是好大的官威，態度傲慢、目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡」。沒有想到陳時中竟然會對質疑他政見的市民，說出這樣粗暴的言論，其實大可不必。

蔣萬安說，他提出預約公車的政見，看到網路上也有很多討論，他都歡迎大家提出不同的意見，然後共同來將公共運輸的服務做到最好、滿足市民的需求。

他提到，政治人物對基層里長反應的意見，其實要展現出謙卑聆聽的態度，最不需要的是傲慢，甚至對提出不同意見的里長，口出惡言，這是政治人物最不需要的態度。

蔣萬安表示，公車預約座位，首先是要幫助弱勢族群，例如身障者、孕婦、老人家，或是使用嬰兒車的父母，透過預約機制，可提高他們使用意願；第二，去整合雙北公車預約系統及路線，透過共乘既念，服務跨區工作者、住在偏遠地區居民，未來導入智慧交通及數據分析去拓展更多路線，滿足巿民需求；重點在於雙北合作，希望能全面提升公共運輸服務品質。

媒體問到，今天後續活動將與40多名里長會面以及拜訪港墘里里長魏景城請益內科交通解方，疑有拔樁意味。

蔣萬安表示，他就是好好去傾聽里長聲音，里長們其實都非常熱情，里長能反映基層民眾的心聲，也是市政推動的末梢神經；他對於里長們提出的各個意見，都非常重視，也都願意耐心地傾聽，瞭解里長實際的需求，協助解決問題，這也是他未來施政很重要的參考。

媒體問，國民黨主席朱立倫擔心稍有閃失可能就會落選以及新書何時上架？

蔣萬安回應，選舉就是一步一腳印、踏踏實實勤走基層，選舉應穩紮穩打，他絕不大意，也毫不鬆懈；8月19日新書就要正式上市，不管實體通路或是電子書都會同時開賣，但讓他先賣個關子，這本書真的非常好看，而且有很多大家所不知道的蔣萬安，值得一讀。