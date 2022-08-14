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遭指等保送 張善政：民進黨派糟糕投手也沒辦法
前新竹市長林智堅昨天說自己是先發投手，而張善政在等著四壞球的保送。對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，如果民進黨派出很糟糕的投手，會投四壞球，那也沒辦法。
張善政上午出席在桃園區景福宮舉辦的桃園2022成年禮活動，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，前新竹市長林智堅昨天說自己是先發投手，而張善政在等著四壞球的保送。
張善政表示，「如果民進黨派出來投手是很糟糕的投手，會投四壞球，那我們也沒辦法」。林智堅自視為先發投手，可是非常遺憾，這名先發投手已經因偷服禁藥被驅逐出場。
對於記者詢問，希望民進黨在桃園市長選戰中派出的對手是前立委鄭寶清還是立委鄭運鵬。張善政說，桃園市民心中自有一把尺、也有智慧。一人是一直袒護抄襲，一人是不畏懼黨內的壓力仗義直言，誰比較好，相信桃園鄉親看得非常清楚。
張善政指出，會把民調當做參考，團隊照著自己的步調一步一步往前走，把基層的關係打好，傾聽基層鄉親的聲音，也會一步步走向勝利。
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