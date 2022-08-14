社福政見比一比 4苗栗縣長參選人陣營提主張

距離地方選舉100餘天，4個苗栗縣長參選人陣營提出社會福利政見，國中小免費營養午餐、擴大婦女放心就業育兒補助，及清寒弱勢績優高中生獎助學金等主張都入列，爭取選民的支持。

民進黨縣長參選人徐定禎提出社會福利政見，重點包括國中小學營養午餐免費，生育補助每胎2萬元，第三胎3萬元，及敬老愛心卡提升至1000點，可利用搭車、購物，爭取衛生福利部醫院升格醫學中心等。

徐定禎指出，苗栗縣一些社福不如其他縣市是不爭之實，近年來縣警局遷建案、苗栗市聯大路工程，及國道1號增建造橋交流道案等重大建設，中央全額補助，他擔任政院政務顧問，行政院徵詢他都沒有阻擋，擔任縣長也會爭取中央補助，省錢可以做福利、還債。

時代力量縣長參選人宋國鼎則認為未來苗栗的社福發展，必須誠實面對基本的問題，而不是一開始就先畫大餅，例如大眾運輸系統最近傳出客運路線傳出停駛，特別衝擊青少年或長輩等族群，他主張以中、小巴取代大巴，客運的轉運點結合其他功能及團體進入，效率提高照顧的人更多。

縣議會議長鍾東錦表示，教育成本造成貧窮及弱勢家庭沉重負擔，他主張發給留在縣內就讀優秀學生獎助學金，可以更安心就學，此外，現在社區關懷據點提供健康老人服務，將來這些老人身體機能會退化，由縣府成立公辦安養中心，結合學校、看守所等資源提供服務。

而苗栗人最大的痛是急重症醫療，頭份為恭醫院、大千醫院竹南院區，都啟動與醫學中心合作模式，他會爭取衛福部苗栗醫院設立台大醫院或榮民總醫院分部等可行性，解決醫療問題。

國民黨縣長參選人謝福弘提出「安心就業三策」與「友善關係三略」主張，0至6歲縣府加碼養，提高新生兒的生育補助，每一胎都補助，且多生多加碼，育兒津貼增加父母自己帶或祖父母帶，0至3歲幼童的每月補助金，唸幼兒園也有托育補助。

「友善關係三略」則具體實現在提升行政機關決策層級、婦權會的女性比例至5成，推動婦女補助津貼、設立婦女會館，計畫長期廣設婦女教室，籌設苗栗社區婦女大學，強化社工人力，打造受暴婦女支持系統，建構婦女友善職場環境。