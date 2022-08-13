挺林智堅論文挨批 鄭運鵬：遺憾國民黨還在抹黑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨立委鄭運鵬（左起）今和桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅合體拜廟。記者朱冠諭／攝影
民進黨立委鄭運鵬（左起）今和桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅合體拜廟。記者朱冠諭／攝影

前新竹市長林智堅昨宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選，今天2人和桃園市長鄭文燦合體到龜山區明倫三聖宮參拜。鄭運鵬表示，遺憾國民黨還在抹黑，國民黨對手張善政參選至今也沒說過一句好話；桃園鐵三角會持續，為桃園再創黃金十年。

對於過去挺林智堅論文被外界非議，鄭運鵬表示，林智堅的台大論文，自己看過事證，也確認過時間序列、檔案資料，也公開給對手和國人檢查，但他們的抹黑攻擊到現在還沒終止，林智堅退出選戰、捍衛他個人的清白權益，大家都很不捨，「我們對對手的競爭都正面看待，很遺憾國民黨持續做無聊的攻擊」。

鄭運鵬說，在鄭文燦帶領下，綠營都很歡迎各方正面理性選舉，像今天早上行程看到張善政，鄭文燦都很客氣邀請張上台，而當時國民黨提名張善政，他自己也說張善政是國民黨在桃園最強的人選，只是國民黨主席朱立倫在提名手段上有點粗魯。

鄭運鵬說，先前台北市有議員要來桃園挑戰國民黨提名，他也直言桃園沒有外來和在地的問題，所以整個選舉綠營都是正面競爭、沒有口出惡言，可惜張善政參選到現在，沒看他講過任何一句好話。

鄭運鵬表示，他和林智堅、鄭文燦合組的「桃園鐵三角」運作很有效率，昨天選對會決定之後，我在立法院也跟大家報告，下午4、5點，自己、林智堅和鄭文燦就到競辦，跟大家加油打氣、交代任務。

「鐵三角一直在，」鄭運鵬表示，雖然角色轉換，但團隊精神、為桃園服務、希望再創黃金十年的決心沒有改變，整個團隊包含現任市議員和參選人，都保持這個理想和士氣，要為桃園打下勝仗。

2022大選 桃園市選舉 桃園市長 林智堅 鄭運鵬 張善政

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