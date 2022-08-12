林智堅太難辯護！人渣文本爆民進黨民代「狂退通告」 網曝綠營異樣

前新竹市長林智堅遭台大認定抄襲論文，今日宣布退選桃園市長。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航11日在直播中指出，民進黨民代大規模退通告，也不敢在總統蔡英文、林智堅臉書貼文按讚，就是因為「太難辯護了」。PTT網友則發現，蔡英文臉書挺堅貼文也沒有黨內人士留言。

周偉航11日以「全國都在挺林智堅」為題開設直播，他表示，「鄭運鵬說他自己有看（林智堅的論文），我不確定，因為我沒有碰到鄭運鵬，他最近都在閃其他人」。

周偉航指出，「民進黨民代大規模退通告，不只沒到蔡英文、林智堅臉書下按讚，就是不想上去辯護，因為太難辯護，連鄭運鵬也龜縮起來」。

周偉航一番話引發PTT熱議，網友直呼「笑死，何苦啊DPP」，許多人紛紛留言「集體下車？」、「連蔡英文昨天的文都沒有黨內的人去留言了」、「誰上車誰就終身烙印對幹台大」、「我懷疑蔡英文真有心搞爛這次地方選舉欸」、「躲什麼，就是要看大型翻車現場」。

還有網友留言「為了護智堅去跟台大做對，完全沒成本效益，一個不小心帶來的影響比卡管還嚴重」、「蔡的挺堅文完全沒綠營藍勾勾打氣助陣，這真的不尋常」、「民進黨大部分的人乖得跟貓一樣不敢反抗小英，幾個敢出聲的都被黨員認為是背骨仔啊，例如高嘉瑜」。