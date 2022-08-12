林智堅太難辯護！人渣文本爆民進黨民代「狂退通告」 網曝綠營異樣

聯合新聞網／ 綜合報導
林智堅被台大認定抄襲論文。本報資料照
林智堅被台大認定抄襲論文。本報資料照

前新竹市長林智堅遭台大認定抄襲論文，今日宣布退選桃園市長。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航11日在直播中指出，民進黨民代大規模退通告，也不敢在總統蔡英文、林智堅臉書貼文按讚，就是因為「太難辯護了」。PTT網友則發現，蔡英文臉書挺堅貼文也沒有黨內人士留言。

周偉航11日以「全國都在挺林智堅」為題開設直播，他表示，「鄭運鵬說他自己有看（林智堅的論文），我不確定，因為我沒有碰到鄭運鵬，他最近都在閃其他人」。

周偉航指出，「民進黨民代大規模退通告，不只沒到蔡英文、林智堅臉書下按讚，就是不想上去辯護，因為太難辯護，連鄭運鵬也龜縮起來」。

周偉航一番話引發PTT熱議，網友直呼「笑死，何苦啊DPP」，許多人紛紛留言「集體下車？」、「連蔡英文昨天的文都沒有黨內的人去留言了」、「誰上車誰就終身烙印對幹台大」、「我懷疑蔡英文真有心搞爛這次地方選舉欸」、「躲什麼，就是要看大型翻車現場」。

還有網友留言「為了護智堅去跟台大做對，完全沒成本效益，一個不小心帶來的影響比卡管還嚴重」、「蔡的挺堅文完全沒綠營藍勾勾打氣助陣，這真的不尋常」、「民進黨大部分的人乖得跟貓一樣不敢反抗小英，幾個敢出聲的都被黨員認為是背骨仔啊，例如高嘉瑜」。

2022大選 林智堅 蔡英文 鄭運鵬 選民論戰

延伸閱讀

林智堅退選桃園 網友好奇：始終相挺的鄭運鵬選得下去？

蔡才剛喊「全黨團結」林智堅卻退選 網友傻眼：有事嗎？

鄭運鵬取代林智堅參選桃園？ 王鴻薇：最沒資格的就是他

鄭運鵬自稱「權力慾望低」反遭馬文鈺爆料 PTT嗨爆：血流成河

相關新聞

「智慧」難切割 沈慧虹處境「堅」難

民進黨北台灣選戰原本要打區域聯防，由台北陳時中、桃園的林智堅聯合拉抬新北、基隆選情，但隨林智堅成票房毒藥，區域聯防破功；...

盜砂看板緊貼江聰淵競選看板 宜蘭人傻眼

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵在員山鄉同樂加油站附近，掛出「前進吧！新宜蘭」競選看板沒幾天，緊貼左牆竟被掛「江聰淵指示盜採砂...

竹縣竹北西區發展 鄭朝方、林為洲尬產業牌

新竹縣竹北市長選情漸熱，向來被視為綠營傳統票倉的西區近日也成為焦點，藍綠陣營各端政策牛肉，在農漁業未來發展上互別苗頭，各...

新竹城隍遶境 林耕仁、沈慧虹、高虹安扶轎

新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，昨天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，吸引上千人隨都城隍爺公出巡遶境...

彰化市代管香油錢 遭質疑流向不明

彰化市長4強爭霸，無黨籍市長參選人劉坤鱧昨到彰化地檢署，按鈴控告彰化市長林世賢涉嫌瀆職。劉坤鱧說，彰化市公所成立黑機關「...

柯志恩行腳高雄 批路況坑坑疤疤

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨從三民區徒步4.7公里抵達鳳山區，發現人行道隆起凹陷又積水，走路像參加越野賽，若當市長會花最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。