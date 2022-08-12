鄭運鵬自稱「權力慾望低」反遭馬文鈺爆料 PTT嗨爆：血流成河

林智堅遭台大認定抄襲論文，不只引爆藍綠對決，甚至引起民進黨內戰。民進黨立委鄭運鵬昨日在臉書暗諷同黨立委高嘉瑜沒有道義，卻被高嘉瑜前男友及前助理馬文鈺爆料，馬指出，鄭運鵬為了選舉不斷更換派系，甚至為了權力背叛台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷，PTT網友直呼「我要看到血流成河」。

鄭運鵬一向力挺林智堅，他昨日在臉書發文，「我權力慾望不高，對吃香喝辣沒什麼興趣，沒什麼興趣分享別人的福氣，有難同當倒是很真的很難又很少見，大難臨頭四各自飛、隨人顧生命是最常見的，有權力卻選擇冷眼風涼也是很容易」。

鄭運鵬一番話被認為是在暗諷高嘉瑜「不挺堅」沒道義，想不到竟引來高嘉瑜前男友及前助理馬文鈺爆料，PTT網友截圖馬文鈺留言，小馬指出，當年謝長廷不支持鄭運鵬出選立委，鄭立刻叛出謝系，謝2008年出選總統時，鄭還口出惡言唱衰謝。

立委高嘉瑜前男友馬文鈺爆料鄭運鵬為選舉換3次派系，批他是「逐政治利益而居」。記者林俊良／攝影

馬文鈺指出，鄭運鵬為了能在政治找到位子，背叛謝長廷後立刻加入綠友，再來是蘇系、新系，從台北市轉往桃園選立委，逐政治利益而居，鄭在高嘉瑜當議員時，還為了某個廠商工程案子來拜託高嘉瑜高抬貴手。

PTT網友紛紛留言「鄭真的毫無原則」、「馬文鈺全面開幹鄭運鵬」、「網內又互打了」、「黨內互打燒起來」、「以他年資，我不懂為啥要當智堅小弟」、「小馬看起來忍很久了」、「某些事情只有在地桃園人才會知曉，想不到是從黨內決裂開始」。

還有網友留言「DPP連鄭運鵬這條後路都被自己人斷了，還玩個屁」、「馬文鈺真的最強幕僚」、「桃園還有鄭寶清，民調比鄭運鵬高勒」、「人設崩壞列車」、「是DPP真的沒人才了嗎？整天只會內鬥」。