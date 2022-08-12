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暗諷國民黨敏感時機訪中 陳時中：跟中國一起亂台灣
民進黨台北市長參選人陳時中今天出席「阿中與志工相見歡」活動，陳時中致詞時提到，若聽其言觀其事，就會發現很多混亂台灣的事，要打破台灣人的心防，還暗諷中國國民黨派副主席夏立言在敏感時機出訪中國，就是跟著中國一起亂台灣，呼籲台灣人「心頭抓乎定（台語）」，堅定心防，台灣會越來越好。
陳時中表示，人與人之間要尊重，有尊重就有合作，有合作就會成功，市府有8萬多名優秀員工，要如何尊重、同心，合作就會起來，大家越做越好，對員工、市民、市長的職位尊重，才會負責任，大家奉獻把事情做好。
陳時中話鋒一轉，突然呼籲「某些人別來亂」，他指出，其實聽其言觀其事，很多人的言行都在混亂台灣，說台灣很危險，就是要打破台灣人的心防，一旦破了，軍防就無用，大家一定要團結。
陳時中還暗諷中國國民黨，他表示，有些人在台灣內部亂還不夠，還跑去中國一起亂台灣，「我就不懂，什麼時後去中國都好，這麼大的一個黨，在這敏感的時機，要可以拿捏」。
陳時中表示，不要說在台灣亂後，還跑去中國亂，台灣人不要跟著他們（指國民黨）一起亂，「心頭抓乎定，堅定我們的心防，台灣一定會越來越好」。
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