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林智堅負面聲量衝擊選情 網友建議換選台南「穩贏」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文、球場爭議，網友建議可「換縣市」扭轉局勢。圖／聯合報系資料照片
民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文、球場爭議，網友建議可「換縣市」扭轉局勢。圖／聯合報系資料照片

民進黨桃園市長參選人林智堅近期論文遭台大認定抄襲，造成網路討論聲浪高漲。有網友表示，以目前林智堅的狀況來看「桃園已經是岌岌可危」，若把林智堅調去綠營優勢的台南選，是否仍可「力挽狂瀾」？

林智堅深陷論文抄襲與棒球場風波，使得負面聲量不斷，蔡英文總統親自出面聲援，但傷害恐怕仍難以降低，網路上針對該議題的討論也正持續延燒。

有網友就在八卦板發文表示，目前林智堅已經被論文與球場風波纏身，桃園看來岌岌可危，因此他想到，只有台南歷年以來「是民進黨的勝利保證」，因此如果將林智堅調去台南選，不知道是否仍有機會力挽狂瀾。

許多網友留言表示「完全沒問題，台南綠到流汁」、「你不如問在台南dpp要怎麼輸」、「南部就會上」、「可以，鐵上」、「可以高票當選喲！」，但也有人表示「他在桃園都會上了，不用跑去台南」、「換去臺南，那阿哲怎麼辦」、「偉哲會跳腳，不行」。

2022大選 林智堅 黃偉哲 選民論戰

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