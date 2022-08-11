許淑華遭檢舉論文涉抄襲 逢甲大學：2個月內審定
民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文風波，國民黨南投縣長參選人、立委許淑華也遭檢舉碩士論文涉抄襲，逢甲大學今天指出，成立審定委員會，2個月內完成審定。
台灣大學認定林智堅碩士論文抄襲情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。許淑華也遭爆碩士論文涉及抄襲，日前，許淑華函文給逢甲大學自請調查。
逢甲大學指出，依照逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點規定，必須有人具名檢舉，才會啟動相關審查程序，上週接獲具名檢舉函，進行審查通過，已確定成案。
逢甲大學表示，依據校內學位論文違反學術倫理案件處理要點，成立審定委員會，程序會在2個月內完成，審查過程不公開，審查結果將報給教育部。
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