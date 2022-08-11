若當選南投縣長 蔡培慧允打造10座親子共融公園

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天指出，南投無足夠公園綠地，也長期缺少體適能休閒場域，她當選縣長後，將邀專家、家長、不同年齡及需求的孩子討論，打造10座親子共融公園。

蔡培慧今天與黨籍南投市長參選人賴燕雪及多名縣議員參選人，在南投縣議會前召開記者會指南投縣缺乏環境友善的親子共融公園，並認為南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華任內不重視親子公園議題，她也承諾當選縣長後，將打造10座親子共融公園，提供縣民多元、共融、親子、分齡、具在地特色等面向遊戲場域。

蔡培慧指出，南投無足夠公園綠地，長期缺少體適能休閒場域，林明溱執政8年只完成1座親子公園，耗資近新台幣6000萬元，不僅造價昂貴，實際走訪也發現空間與設施對幼童不友善；另外，許淑華在2008年擔任南投市長時耗資近2200萬元興建運動公園，幾年後即改建為南投縣議會大樓，顯然不重視市民對公園綠地的需求。

蔡培慧說，自己擔任立委時，看到南投孩子缺少遊戲空間，立刻著手安排專家團體與家長召開共融公園座談會，也在埔里找尋適合的共融遊戲場地，擔任行政院中部聯合服務中心執行長時，更成功促成教育部補助國立暨南國際大學興建中台灣最大的戶外探索教育設施。

蔡培慧強調，把鄉親需求放心上，一一努力成真，是她從政不變的初心，共融公園是南投縣民的期待與需求，未來當選南投縣長，將邀相關領域專家、家長、不同年齡及身心需求的孩子共同討論與設計，讓縣民一起打造具在地特色的夢想公園。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡說，位於名間鄉的親子公園是林明溱近期得意政績，但他帶著女兒與蔡培慧實地體驗，嬰兒車難以進入，也缺少一定比例的兒童廁所，更沒有哺乳室及盥洗設施，根本是「不親子」公園；賴燕雪也指出，林明溱任內施作的公園沒有適合身障者遊憩空間，也都是罐頭遊具，沒有特色。

對此，林明溱今天下午接受媒體聯訪表示，名間鄉親子公園一旁就是南投縣農產運銷公司「豬樂園」，即有廁所可使用，縣府也會再加強孩童友善設施；另外，位於草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮的親子共融公園陸續進行，在他卸任前將有4座親子公園，不只1座。