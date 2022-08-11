何時辭職參選？ 黃珊珊：仍有市政工作要做

九合一選舉11月26日投開票，台北市副市長黃珊珊今天被問及何時辭職參選時說，現在還有很多市政工作要做，包含交接副市長蔡炳坤業務，需要時間，辭職會向外界報告。

黃珊珊出席「四平想BUY就BUY購物節」會前接受聯訪，媒體詢問，外傳8月底將請辭，目前是否有相關規劃。黃珊珊表示，請辭副市長時會向外界報告，目前除有很多市政工作要忙，還要交接因中風住院的蔡炳坤負責業務，需要時間。

媒體追問，若之後投入參選台北市長，是否可藉此拉抬台灣民眾黨北市議員參選人選情。黃珊珊說，選舉是一回事，把事情做好較重要，盼先爭取民眾支持。

此外，針對內湖交通解方，民進黨籍台北市長參選人陳時中今天表示，只要讓國道1號這條動脈暢通，回堵壓力自然減低，市區交通也會改善，所以要疏通多個壅塞節點，讓車流快速走出內湖，新闢匝道是有必要。

黃珊珊對此回應，解決交通方法不是畫線就好，若要規劃工程，需要有腹地、空間等，應讓專業回歸專業，不是僅畫圖而已。

被問及民進黨籍台北市議員王世堅因提到桃園市長參選人林智堅論文案引發黨內砲轟，黃珊珊說，王世堅個性耿直，王的這次談話有勇氣，政黨不能黨同伐異，有不同意見也是正常，若內部沒是非，就跟幫派一樣。