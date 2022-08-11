全黨救小英男孩！力抗學術專業 賴香伶：讓台大蒙羞

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天上午在復興區召開線上記者會，針對媒體問民進黨主席蔡英文要全黨挺林智堅？賴香伶表示，蔡英文要全黨與台大對抗是不智決定，為何要如此坦護「小英男孩」，論文事件事搞到這麼好的學府被林智堅搞到大家質疑，她覺得適得其反，「讓台大蒙羞」。

賴香伶前進復興區霞雲文化健康站召開「原鄉就業困難多」線上記者會，針對林智堅事件受訪、賴表示，蔡英文要民進黨全黨力挺林智堅，她不解蔡為何對台大這麼沒信心、對台大學倫會做出審定如此質疑，要全黨與台大對抗，她相信是「不智的決定」。

賴認為，整個論文門事件，台大學倫會是公開組成、說明時間公開，為何林智堅、陳明通不去參加?蔡英文為何不去質疑兩人不去台大學倫會參與，如今結果出來，蔡竟反倒要全黨對台大審定提出質疑，相信全世界民主國家，幾乎沒有總統用黨職身分來下令對抗自己的最高學府捍衛學校自主及學術專業的校譽，蔡有什麼不能說的秘密，要如此坦護「小英男孩」。

她很失望，也很為桃園市民感到難過，要在這狀況下繼續跟林智堅選舉嗎？林還有資格、條件擔任桃園市長嗎?大家心裡還是期待林沒資格參選還可退出，民進黨要推出更好人選，不要因為蔡總統下指導棋全黨救一人，讓桃園市民選舉落入全國人看笑話。

針對媒體再問林智堅9年前貼文台大是畢生夢想？賴香伶表示，林智堅當時能考上台大這個夢想的地方，最高學府也是國人自我肯定的學校，卻被論文這件事，搞到質疑台大、質疑學校論文指導，她覺得適得其反，讓台大蒙羞，林應反躬自省，帶給台大是正向力量、還是負向力量。