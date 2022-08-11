羅智強號召 80輛柯志恩「挺台大」公車將從高雄出發

台北市前議員羅智強日前南下高雄輔選市長參選人柯志恩，號召20輛公車廣告相挺，後續增加至160輛。羅智強說，受林智堅論文影響，約80輛公車廣告要改「挺台大」字樣廣告，這些「挺台大」的公車將奔馳在高雄的大街小巷，不讓正道孤單。

上月羅智強宣布，子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈義助20輛公車廣告支持柯志恩。後續還有台北市議員參選人楊植斗、苗栗縣議員參選人徐功凡，以及高市議員參選人陳若翠、李眉蓁、朱挺玗陸續響應，總共號召了160輛的公車廣告跑一個月，共同替資源不夠的柯志恩補強地面文宣。

羅智強在臉書說，民進黨為抄襲論文的林智堅全黨攻擊台灣大學，柯志恩和他及其他夥伴們決定，要把160輛公車廣告轉成「柯志恩與陳若翠 、李眉蓁、朱挺玗等人挺台大」字樣，奔馳在高雄的大街小巷，用行動宣示和台大站在一起。

羅也說，約半數公車廣告已經定版，能否全數改「挺台大」廣告需要進一步協商，若沒有辦法改動，至少會有80輛掛著「挺台大」標語的公車在高雄街頭為台大加油。

此外，羅智強挺台大的行動不限高雄，後續會也會在其他縣市發起相關行動，不讓台大孤單。