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柯志恩：高雄不缺硬體建設 市政規劃將強調軟體

中央社／ 高雄8日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受專訪表示，她認為高雄不缺硬體建設，市政規畫將強調軟體部分；對於如何爭取年輕人支持，則是盡量讓大家看到自己，以取得認同。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上「POP搶先爆」節目接受主持人朱學恒專訪，並接受青年學子現場提問。

被問及未來市政規畫，柯志恩說，高雄不缺硬體建設，但作為一個女性、一個母親，會非常強調建築、硬體之外的軟體部分，包含公安、治安、交安、環安，還有城鄉教育差距等，到底要如何讓人民心安，都會在政策白皮書裡面好好進行論戰。

學生也詢問柯志恩對於代表國民黨出戰艱困選區的想法，還有擔任教授期間如何獲得年輕人認同。

柯志恩表示，過去在大學教書不提政治，學生幾乎都不知道她是國民黨籍的，在認真教學下，教學評鑑也能獲得學生肯定，但是當知道她是國民黨後，學生的喜愛度就會降低，這代表年輕人對於國民黨還是有相當根深蒂固的概念。

柯志恩坦言，國民黨有一些人說出來的話語，並沒有完全符合現在年輕世代的認知，自己最大的做法就是讓對方認識柯老師、認識自己，這也反映高雄選戰的事實。

柯志恩指出，這是國民黨的宿命與包袱，完全不可否認，因為民眾多不認識自己，或一認識就有了「國民黨的候選人」的框架，不太想去聽自己說了什麼，所以她只能透過不同方式，先把自己的政黨拋到一旁，等取得大家的信任和認同之後，再來思考背後政黨的意義。

2022大選 高雄市長 柯志恩 國民黨

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