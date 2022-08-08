遭藍營質疑五人幫工程亂象 竹市府：對抹黑將採法律行動

國民黨今開「再揭新竹工程亂象：林智堅親信為五人幫護航圓謊？」記者會，質疑竹市將軍村再度由「零經驗」廠商得標，且竹市文化局長張馨還出來護航；對此，市府指出，針對有心人士昧於事實、刻意抹黑，將採取法律行動，不會姑息有心人士持續造謠、散布不實資訊。

市府發言人楊汶璇強調，對於一連串汙衊抹黑已委請律師採取法律動作，將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理。

楊汶璇說，文化局日前曾多次說明，但有心人士卻無視清楚的法律條文，選擇充耳不聞，將抹黑當日常，把造謠當有趣，不僅浪費社會資源，也霸凌所有奉公守法的公務人員，令人不齒且痛心。

王俊雄先生自2016年擔任市府重大建設會報顧問老師，任職期間無擔任市府任一評選會評選委員。特定陣營刻意散布錯誤評選委員名單，只為一圓己說，把專業的文資修復工作變成政治作秀題材，呼籲有心人士應增公文強閱讀能力及政府電子採購網使用技巧，不要霸凌基層公務員。

關於文化局長張馨之的任用，完全依法行政。人事處表示，本府一級單位主管及所屬一級機關首長任用，皆依地方制度法第56條第2項規定辦理。

張馨之表示，她十多年來在藝文產業、教育界、公職生涯持續歷練，但求凡事全力以赴且問心無愧。過去所經營公司執行過的每一個政府標案，皆透過參與公開投標評選後得標，過程一切合法。每一本服務建議書、每一次評選簡報、每一件專案的執行，都是團隊努力熬夜催生的心血，成果皆可受公評。

去年5月6日就任新竹市文化局長前已結束沃沃美學空間、解散團隊且停業，並辭去美感跨域協會理事長等。在任內已做到完全的利益迴避。

張馨之說，然而在選舉的烏賊戰中，她遭受有心人士斷章取義、扭曲指控，相關行徑令人髮指，對於相關不實指控及謠言散布，也將採取相關法律途徑，捍衛自身清白與尊嚴。

文化局表示， 2017年至2020年間文化局總採購件數為558件，沃沃美學得標案件4年來僅占13件、2.3%；另市府2017年至2019年總採購件數為1917件，3年間沃沃美學得標案件占5件、0.26%。上開採購案件皆透過公開客觀評選機制進行，過程一切合法，可受社會大眾公評，望有心人士勿任意揣測，傷害公務人員士氣及清譽。

市府說明，竹市重大建設會報宗旨是提供跨單位溝通平台，整合各案規畫設計及施工問題，以促進建設發展整體性，歷次會議皆請政風單位出席監督，呼籲外界勿刻意抹黑。有心人士一再抹黑造謠，不僅抹煞基層同仁的努力，相信也不會得到市民的支持。