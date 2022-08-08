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王育敏嗆辣下戰帖要辯論 翁章梁：在嘉多走走看看再說

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右）上午嗆辣對縣長翁章梁（左）下戰帖，願就政策及縣政辯論，希望翁接戰帖。記者魯永明／翻攝
國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右）上午嗆辣對縣長翁章梁（左）下戰帖，願就政策及縣政辯論，希望翁接戰帖。記者魯永明／翻攝

國民黨嘉義縣長參選人王育敏上午陪黨主席朱立倫，參拜新港鄉奉天宮媽祖，王宣告組國家級縣政顧問團隊，嗆辣對縣長翁章梁下戰帖，願就政策及縣政公開電視辯論，希望翁接戰帖。

翁章梁冷處理，回說，「王育敏剛回來，請她先在嘉縣多走走看看，再說！」王育敏與翁章梁隔空就縣政願景觀光議題交鋒。　　

王育敏說，她過去當2屆不分區立委，就認養嘉義服務，未與地方脫節，民進黨執政20 年，嘉縣競爭力殿後，人口老化外流，家鄉不該如此，她批民進黨不要推卸責任，她指出問題希望嘉縣改變翻轉，綠營說法掩耳盜鈴，不正視落後事實，應努力讓嘉縣提升，所以她要組國家級顧問團隊，引進有格局力量，才能翻轉，嘉縣有國際知名阿里山，還有故宮南院，農工大縣有科園區還不夠，她當選要打造嘉縣成為觀光樂活大縣。

翁章梁說，嘉縣觀光在疫情期間逆勢成長，觀光發展在行銷、景點設施規劃畫民宿改造，都向前推進，觀光明顯成長。文化觀光局說，觀光局統計去年各縣市觀光遊憩據點遊客人次約2.11億人次，不僅較前年衰退20.7% ，也較108年（疫情前）衰退達35.2%，因疫情三級警戒，出遊人潮銳減導致遊客人次衰退，其中嘉義縣逆勢成長123.4％。

近年推動軸線觀光旅遊能量積累，透過媒體廣告、節目拍攝及創意CF等宣傳，創造宣傳話題，有效誘發遊客旅遊動機，嘉縣以自然風景取勝，雖疫情影響，但自然美景具吸引力，不受室內容留人數限制，遊客成長，配合中央政策搭配振興券，加碼推動「Q碰券」、「安心旅遊」、「團體旅遊補助」等，補助使用成果佳。

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