國民黨台中議員林孟令今宣布：無黨籍參選下屆市議員

台中市議員第三選區市議員林孟令今天發出聲明，將以「不掛黨，不退黨」方式，參加下屆市議員選舉，這也是他的最後一任，任期結束後就回歸家族的運輸本業。

聲明說，因為選舉環境的文化、選民結構的變化，已隨著科技時代潮流在改變，「不掛黨是要務實全方位的服務，不退黨是無其他政治意圖，以謹守本分」，充分運用資源，完成地方建設及鄉親的需求。

林孟令幕僚進一步說明，也就是林孟令仍然是國民黨員，但會以無黨籍身分參選，以擴大服務對象、兼容並蓄。而所謂「謹守本分」則是不會投入正副議長選舉。

國民黨台中市黨部主委顏文正對此回應表示，尊重林孟令選擇，黨部內部也將研議後續因應。

林孟令是台中市議會前議長林士昌之子，他在聲明中說，前議長在任期期間，全力推動全區教育環境的更新及民生基礎建設。林孟令在首任期間，延續原設定目標，積極完成了擴充學校設施經費的爭取及地方公共工程的建設。

而龍井鄉於5、60年代，為台灣省首創農地重劃示範區，1972年納入台中港特定區都市計畫，經1981都市計畫第一次通盤檢討，未被併入沙鹿、梧棲、清水做整體規劃，導致公共設施不足，公設用地未徵收，且面臨大型工業的進駐，造成鄉親生活環境品質不佳，只能運用現有公設周邊閒置空間，再做設施。

因此，在不足的公設用地，有限的建設空間，唯有教育環境的提升，是為首要目標。

林孟令說，考慮本任期所完成的公共設施，有延續性的必要，地方的福利政策、基礎建設的補助款，必須建構一個完整的制度。因此決定參選連任。

他說，台中市是全國第二大城市，烏日區是台中市的副都心，也是連接彰化、南投鄰近縣市的新門戶，擴充副都心的建設一直在延續中。溪南產業園區新訂都市計畫，已籌畫多年始終未能有一個方向，這都是林孟令繼續要求、監督的主要目標。

另外，大肚山上6里新庄仔、蔗廍新訂都市計畫，已經完成期末的規劃，由於長久以來均屬於非都市計畫區，因此土地未能有計畫的均衡發展。希望透過新訂都市計畫的開發，來提昇在地居民的生活品質及環境，更要成為龍井及大肚的都會區。他會全程的催促及看管，讓我們自己的土地，能夠公平的規劃，永續的發展。

他說，會用最後一任有限的期間，以不掛黨、不退黨參選連任，務實本分，積極完成鄉親所賦予的命令。