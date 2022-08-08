北市長選舉民調／蔣萬安微幅領先陳時中 黃珊珊可固守2成選票

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】台北市長選舉，三角督調性已定，棄保作用並不明顯！亞太菁英交流協會8日公布三黨台北市候選人的民調，蔣萬安30.2%、陳時中29.0%，與黃珊珊24.9%。學者曾冠球指出，黃珊珊保持2成左右的支持度，支持者不認為一定會輸，要產生「棄黃保蔣」的狀況仍有一定的難度。

此外，此次民調也針對台北市長柯文哲「內湖交通」與「大巨蛋」兩大問題。在改善內湖交通方面，40%的選民不滿柯文哲；有56.9%的民眾不滿柯文哲處理大巨蛋的表現。學者陳俐甫分析，內湖問題相較不會影響黃珊珊的聲量，但大巨蛋卻可能變成被猛攻的焦點。

黃珊珊仍有機會

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫分析，陳時中雖然較晚投入選舉，但聲勢迅速竄高，代表藍綠選民已經歸隊。他進一步說，黃珊珊原有的選民支持度，加上連帶對柯文哲施政滿意的市民裡，推估大概有2成的票不會被棄保，「只要黃珊珊還在候選人名單裡面，意味著就是她一定會牽制住2成的票。」

師範大學公民教育與活動領導系教授曾冠球表示，黃珊珊的棄保效應發生必須有3項條件，第一，「黃珊珊完全沒機會當選」；第二，「如果投給黃珊珊沒機會但投給蔣萬安也可以接受」；第三，「轉投蔣萬安有機會讓他當選」。

他接續指出，以蔣萬安與黃珊珊支持者的背景來說，黃珊珊的選票相較容易轉移給蔣萬安。曾冠球強調，「但黃珊珊依舊有熱度，非完全沒有機會當選」，意味著要第一項條件「黃珊珊完全沒機會當選」可能難以成立，她仍是有一定熱度的候選人。

蔣萬安持盈保泰

曾冠球表示，目前不認同政黨的選民比例愈來愈高，這是未來選舉需要關注的因素。他分析陳、蔣說，陳時中的防疫成果就國際而言，還是不錯的，可以延續基調繼續發力；蔣萬安目前還沒有提出太多的政見，認為「他建立在現行的支持基礎上持盈保泰，不要犯錯比較重要」，後續的重點還是要爭取年輕選票。

他進一步分析「內湖問題」與「大巨蛋」說，內湖交通是累積已久的問題，難以完全歸咎到柯文哲身上，但當時對大巨蛋議題敲鑼打鼓的是柯文哲，但不管是在立場或後續處理上，對他都造成不少傷害，連帶影響到黃珊珊的選情。

台師大政研所教授范世平補充說，因為民調是在美國眾議院院長裴洛西來台之前進行，未來要持續關注裴洛西的影響。范世平強調，雖然國際議題對九合一選舉影響相對小，但台北市作為台灣首都，跟其他縣市不能相提並論，加上中國對台灣的軍演無限期延長，都會影響選民選擇。

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