罷昶團體發言人高毓安 將以無黨籍參選北市議員

罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安本有意角逐國民黨台北市中正、萬華區議員初選，但認為制度不公而未登記。他今天宣布，將以無黨籍投入參選松山、信義區市議員。

國民黨台北市黨部4月公布市議員第5選區（中正、萬華）初選結果，除現任議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛外，另有恢復黨籍的現任議員鍾小平在初選民調勝出，獲黨內提名，全區共提名4席。

本有意角逐中正、萬華區新人初選的國民黨青年軍、「清林散昶」發言人高毓安認為，透過同舟計畫重回國民黨的鍾小平不合參選規定，卻仍投入初選和新人競爭，他以不領表、不登記表態。

高毓安今天透過新聞稿宣布，將投入台北市第三選區（松山、信義）的市議員選舉，角逐為市民、為鄉土服務的機會，也祈願自己能加倍努力，力求自己要更上層樓。

他表示，這是個蘊藏在自己內心近10年的目標與自我要求，這個決定對很多人來說非常突然，更會有人想質疑他的參選動機及路徑，但這些異音並不會澆熄他志在服務公眾的初衷。

高毓安提到，今年初有幸受委投入罷免工作，從幕後走向幕前，認為此行動只是讓中正、萬華市民有「再一次選擇的機會」，自己對立委林昶佐並無任何私人恩怨，最後選票結果也是每個人都應該尊重的結果，他在這段期間也依既定生涯規劃，道別住居8年的中正、萬華區，回到松山區扎根。

話鋒一轉，他說，在罷免工作期間受到地方黨部長官們的關心與支援，並受邀共同備戰地方黨部的年底選戰任務，但地方黨部的食言卻讓這一切都變了調，彷彿是國民黨在今年議員新人初選時，以加權照顧新人之名，實則是讓新人間互打的延續，將有志投身黨務服務的戰士們踐踏在地，自己並不是個案。

高毓安說，自己對國民黨仍有著情感與曾經的認同，但可惜的是，認同不見得能轉換成民眾的福祉，且有民代前輩曾向他說過「如果你不捍衛自己，沒有人有義務捍衛你」，所以歷經長時間的掙扎與衡量，認為必須要自己站出來，才能捍衛這些最珍視的志業。