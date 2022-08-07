藍報准參選惹議 曾獻瑩宣布以無黨籍參選北市議員

日前角逐中國國民黨台北市議員第6選區黨內初選失利的新人曾獻瑩，黨內擬以報准方式同意其參選惹議。他今天宣布，為顧全大局，決定以無黨籍投入參選，並報備黨中央獲同意。

國民黨台北市黨部5月公布台北市議員第6選區（大安、文山）初選新人民調結果，結果由楊植斗和高揚凱勝出，擊敗其他競爭對手曾獻瑩、周家宏和徐正文。但黨中央近日擬讓初選落馬的曾獻瑩報准參選大安、文山區市議員，引發基層不滿聲浪。

對此，曾獻瑩今天在臉書發文表示，「決定了，以無黨籍投入選舉！」，並說自己從投入黨內初選以來，獲得許多人鼓勵支持、全力拚搏，且在初選取得民調第一名的成績，卻因加權因素無法被國民黨提名，但仍有許多鄉親好友加油打氣和抱不平，鼓勵他要繼續參選到底，令他深受感動。

曾獻瑩表示，感謝國民黨中央選策會及提名委員會以報准方式（沒有責任里且黨部不輔選）同意他以國民黨籍參選市議員，盼在大安、文山區為國民黨多爭取一席議員席次。

他說，但組發會報准公文一出，卻造成黨內同選區部分參選人強力反彈，且直接、間接以各種方式排斥此一報准，甚至透過網路發布不實消息攻擊黨中央，以及初選中力挺他的同黨籍立委賴士葆，讓他深感不安。

面對外界萬般紛擾，曾獻瑩說，自己仍不改對教育改革的滿腔熱誠和捍衛家庭價值的初衷，但為顧全大局，宣布將自願放棄黨中央的「報准」，並改為向黨中央「報備」以無黨籍身分繼續參選市議員，也已獲黨中央同意。

曾獻瑩最後表示，祝福國民黨在大安、文山區所提名的8名參選人，也期盼未來在台北市議會有機會共同為台北市民的權益努力。